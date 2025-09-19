Suscríbete
Shiky abraza, besa, llora y platica con su novio por 20 minutos; hasta la Jefa tuvo que regañarlos

Abraham Omar Lugo entró a La Casa de los Famosos para una dinámica poco común en el reelity show

September 19, 2025 • 
Alejandro Flores
shiky y su novio.jpg

Shiky y Abraham se reencontraron

ViX

El día que Shiky fue anunciado como habitante de La Casa de los Famosos, su novio Abraham lo despidió efusivamente con un abrazo y un beso.

Quedó claro desde entonces que su historia es la de un amor sólido y de mutuo apoyo.
Shiky ha dicho que Abraham le dio toda la seguridad que necesitaba para atreverse a formar una pareja y que con el paso de los años se ha convertido en la pareja perfecta para él.

¿Qué pasó con Shiky y su novio en La Casa de los Famosos?

Con ese antecedente fue natural que cuando Shiky vio a Abraham en la sala de zoom dentro de La Casa de los Famosos lo que hizo fue correr como un niño y saltar encima suyo.
Emocionado hasta las lágrimas, Shiky y Abraham se dijeron cuánto se aman, cuánto se extrañan y lo felices que estaban de que después de casi dos meses se reencontraban.

“Hemos superado nuestro récord de tiempo de no vernos”, dijo Shiky, que no se cansaba de abrazar y besar a Abraham.
Aunque en un principio se pensó que la dinámica de Shiky y Abraham sería la de “congelados” (en la que los habitantes no se pueden mover mientras está el intruso dentro de La Casa), lo que sucedió con la pareja fue diferente.

¿Por qué regañó La Jefa a Shiky y su novio Abraham?

La Jefa no sólo les permitió estar juntos y platicando sino que dejó que Abraham le llamara a Dalilah Polanco y Guana para conocerlos.

abraham shiky dalilah guana.jpeg

El encuentro de los amigos con Abraham

ViX

La plática de Shiky y Abraham se extendió y avanzó incluso a temas del exterior.
¿Y cómo está Facundo?, pregiuntó Shiky al indagar sobre su amigo que ya fue eliminado.

“Él está bien, todo está bien, ya platiqué con él”, dijo Abraham.

En ese momento, La Jefa tuvo que intervenir para reprenderlos y recordarles que Shiky no debe ni puede enterarse de nada de lo que pasa afuera.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
