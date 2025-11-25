Suscríbete
Famosos

¿’Shiky’ en bancarrota tras ser hospitalizado de emergencia?; “Pensaba cómo voy a pagar esto”

El conductor español se sinceró sobre los ahorros que soltó ante su permanencia en el hospital.

Noviembre 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
shiky-hospitalizado.jpg

Shiky sigue hospitalizado

Instagram

“Si no tienes seguro, no es por codo. Es porque dices: ‘Ay, ¿qué me va a pasar?’”.

El pasado 17 de noviembre, el finalista de ‘La Casa de los Famosos México’, ’Shiky’, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una infección dental que se agravó al grado de que estuvo intubado y en terapia intensiva.

La infección que comenzó al comer palomitas llevó al conductor de radio a permanecer varios días en una clínica, pues la muela dañada desató complicaciones graves que lo llevaron a pensar que estaba en peligro de muerte, pues se extendió hasta el oído y la garganta.

Tras ser dado de alta, ’Shiky’ confesó que no estaba preparado para una emergencia, pues no cuenta con servicio médico y que logró sobrellevar su hospitalización con los ahorros que tenía.

El español dijo que casualmente antes del incidente platicaba con su novio, Abraham, sobre los planes que tenían para el dinero guardado, sin embargo, todo se utilizó en la emergencia médica.

“Si no tienes seguro, no es por codo. Es porque dices: ‘Ay, ¿qué me va a pasar?’ Luego te pasa como a mí, que de un día para otro (“todo cambia), dijo ’Shiky’ al programa ‘De Primera Mano’.

Aunque el también actor aseguró que agradece haber tenido ahorros, su mayor preocupación era no contar con seguro médico.

“Lo que pensaba era: '¿Cómo coñ* voy a pagar esto?’ Pude contarles a las relaciones públicas del hospital que, a pesar de todo, tenía mucho miedo de no saber cómo iba a poder pagar. Me dijeron que es súper normal, que a todos les pasa”, agregó.

Aunque el concursante de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ no especificó si está en aprietos económicos, sí aseguró que le cambió la perspectiva de vida al angustiarse por su salud de forma inesperada.

’Shiky’ agradece a los que se preocuparon por él

Tras estar hospitalizado una semana, el conductor grabó un video desde la terraza de su casa para agradecer las muestras de apoyo.

“Gracias a todos los que me han mandado un mensajito, una oración; gracias a Abrahamsito, mi ángel de la guardia que no me ha soltado de la mano ni de noche ni de día”, expresó ’Shiky’.

Y añadió que “quiero agradecer a todos los amigos que pudieron venir a verme cuando les dije que no estaba bien. A los que me enviaron un mensaje, a todos los amigos de ‘La Casa de los Famosos’, muchas gracias”… Los amo con todo mi corazón”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
