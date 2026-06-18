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Entre fantasmas y dinosaurios: Así es la vida de Manuel García Rulfo, el actor que tuvo una cita con Shakira

El actor y la cantante cenaron en un exclusivo hotel y luego se fueron a bailar salsa

Junio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
manuel garcia rulfo shakira.jpg

Shakira y Manuel García Rulfo

Instagram

Manuel García Rulfo era un adolescente cuando descubrió su vocación.

Para entonces ya había estado en California y Vancuover tratando de encontrarse a sí mismo.
Ese espíritu lo llevó a mudarse a Los Ángeles en busca de ese sueño... no necesariamente convertirse en estrella de Hollywood, sino ser un actor de prestigio.
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La cita con Shakira

Tres décadas después, el sobrino nieto del escritor Juan Rulfo (el más importante del siglo XX mexicano) está instalado en un ir y venir entre grandes súper producciones de películas y series con las que efectivamente demuestra su talento actoral.

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Y entre tanto ajetreo, encontró suficiente tiempo para conocer y tener una cita con Shakira, quien está en Estados Unidos de gira.

El actor y la cantante se encontraron en The Sunset Tower Hotel, en Hollywood, donde fueron captados juntos con un semblante de evidente alegría. De acuerdo con el testimonio de algunas personas en el lugar, Manuel y Shakira incluso bailaron salsa.

La historia de Manuel García Rulfo

La difusión de estas imágenes contrasta con la imagen siempre discreta de Manuel García Rulfo. Existe muy poco registro de su vida romántica, de la cual apenas en 2023 se pudo saber que probablemente tendría una relación con Audrey McGraw, hija de los cantantes de country, Tim McGraw y Faith Hill.
No está claro si rompió con ella, siguen juntos o incluso si nunca formalizaron una relación.
Lo que es más clara es la carrera de Manuel García Rulfo, que explotó en 2023, cuando fue el co protagonista de “Un vecino gruñón”, película en la que compartió pantalla con Tom Hanks.

Al año siguiente consiguió una oportunidad que parecía una jugarreta del destino: interpretar a Pedro Páramo, el personaje más emblemático escrito por su tío abuelo, Juan Rulfo.
Cuenta que hubo momentos, ya con el rodaje avanzando, que dudó si él era el actor indicado para interpretar a este personaje que vive en Comala... aunque en realidad ya está muerto, igual que todos los habitantes de ese pueblo lleno de fantasmas que se niegan a abandonar sus rencores.

Dio el salto entonces a “Jurassic World Rebirth”, en el que interpreta a un padre de familia atrapado junto con sus hijas en medio de dinosaurios.
Es una película que parece poco relacionada con su sueño original pero Manuel García Rulfo la disfrutó. Lo que no termina de entender es el tamaño del dinero que se maneja en esas alturas.
“Me pasaron el reporte del primer fin de semana de taquilla de la película y era una cifra que no podía entender... no alcanzaba a compararla con algo, no sabía si era bueno o malo”.

Lo cierto es que “Jurassic World Rebirth” recaudó más de 700 millones de dólares, lo que la coloca en el olimpo de las grandes producciones... y a García Rulfo le dio el estatus de súper estrellas.
Ahora, ese nivel puede incluso ser más alto debido a la relación con Shakira, la cual hasta ahora es de una simple cita.

Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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