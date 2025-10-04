Suscríbete
Viral

Trionda: El balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026

La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

October 04, 2025 • 
TVyNovelas
trionda-balon-mundial.jpg

Trionda

La Copa Mundial de la FIFA 26 llegará en pocos meses y ya sorprendió con la presentación del TRIONDA de Adidas, el balón oficial de la competición.

TRIONDA rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA.

“Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26", afirmó el presidente de la FIFA Gianni Infantino. “Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. La marca adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos”.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El llamativo diseño del esférico presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre.

Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.

Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización.

TRIONDA tiene innovaciones en su diseño

El TRIONDA incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento. Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme.

Asimismo, los gráficos estampados en relieve —que solo se ven de cerca— mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad.

La expectativa es enorme. Más de 4.5 millones de aficionados de 216 países y territorios se han inscrito en el sorteo preferente de Visa, la primera de una serie de fases de venta de entradas.

La FIFA donará un dólar al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Copa Mundial de la FIFA 2026
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
televisa-acapulco-1.jpg
Viral
Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán
October 01, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tyra-Spaulding .jpg
Viral
Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice el futuro de Abelito y Dalílah Polanco en la final de La Casa de los Famosos
La tarotista tiene un favorito muy claro para ganar el reality show y los 4 millones de pesos de premio
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexisayalacinthiaaparicio.jpg
Famosos
Cinthia Aparicio llora ante Alexis Ayala al revelar su mayor miedo al estar casada con él
La actriz esta consciente de que hay muchas cosas que no podrán hacer juntos
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
Tito-Molotov.jpg
Famosos
Tito Fuentes de ‘Molotov’ comparte impactante foto de su reconstrucción de nariz por las drogas
El vocalista de la banda indicó requiere de 12 operaciones.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mónica-Garza-Matilda.jpg
Famosos
La hija de Mónica Garza tuvo boda gótica con cráneos, cuervos y vestido blanco
‘Matilda la muerta’ contrajo matrimonio con el bajista Ricci Macciavelo.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez