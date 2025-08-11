Suscríbete
Viral

Ya abrió el registro para ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se solicitan 65 mil voluntarios para ayudar a la realización del evento.

August 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
fifa-voluntarios.jpg

Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Instagram

Este lunes 11 de agosto inicio el proceso de registro para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que busca a personas mayores de edad para que contribuyan al desarrollo del torneo y la experiencia de los aficionados.

Se trata de una oportunidad histórica para ser parte de un evento con alcance mundial, en donde los voluntarios apoyan a diversas áreas operativas del torneo donde el fútbol es el protagonista. Ya sea sedes como estadios, aeropuertos y zonas para aficionados, los voluntarios son una pieza clave en el desarrollo del evento.

Para ser voluntario no es necesario tener experiencia previa, aunque algunos roles sí podrían requerirla.

En este LINK te puedes inscribir como voluntario.

“Los voluntarios son el corazón, alma y sonrisa de los torneos de la FIFA”, dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Los voluntarios “podrán mostrar su orgullo local, disfrutar de una experiencia tras bambalinas del torneo y forjar recuerdos y amistades para toda la vida, a la vez que apoyan un evento histórico. Esperamos que quienes estén interesados se unan a nosotros para dar la bienvenida al mundo a Norteamérica en 2026", dijo Infantino.

Se esperan al menos 65 mil voluntarios para participar en el evento de la FIFA que abarca a 48 equipos, en actividades en 16 ciudades durante seis semanas.

Es importante señalar que la FIFA no paga hospedaje ni traslados a los voluntarios.

¿Qué sigue tras el registro?

Tal como lo publicó Esquire, tras el registro de interesados, la FIFA hará entrevistas y organizará actividades grupales con los candidatos para conocerlos mejor.

Para enero del 2026 se les realiza una propuesta, que deberán aceptar o rechazar.

Luego, cuando los voluntarios tengan asignados sus roles y puestos, comenzará una capacitación de abril a junio de 2026. Entre mayo y junio, los voluntarios recibirán sus uniformes y acreditaciones que los hará ser participantes oficiales del Mundial 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nodal y Ángela.png
Viral
Ángela Aguilar y Christian Nodal se vuelven meme viral: el “trend de esposos” que desató burlas en redes
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
incendio-murio-nino.jpg
Viral
Reportero transmitía en vivo por incendio y capta grito desgarrador de padres al confirmar muerte de su hijo
August 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lord-Elevador.png
Viral
Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
dr-simi-se-transforma-en-superman-un-lanzamiento-que-derrite-corazones.png
Viral
Dr. Simi se transforma en Superman, un lanzamiento que derrite corazones
August 04, 2025
Adrian-Marcelo-Abelito(1).png
Famosos
Adrián Marcelo causa indignación al llamar “enano” de forma despectiva a Abelito
Adrián Marcelo, conocido por su humor ácido, volvió a encender polémica al referirse despectivamente a Abelito como “enano” tras su éxito en La Casa de los Famosos México.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
adrian-di-monte-salida.jpg
Famosos
Adrián Di Monte agradece que no fue el primer eliminado, pero admite que La Casa “es muy difícil”
Está feliz por volver con su esposa, y sabe que Cuarto Noche van por Ninel y Facundo.
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Georgina Rodríguez.png
Famosos
Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez tras años de rumores: ¡Se viene boda de lujo!
La pareja sorprendió al comprometerse luego de una larga historia de amor y especulaciones; el esperado “sí, quiero” llegó con un anillo deslumbrante y un mensaje en redes sociales.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
Ninel Conde
Famosos
¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde?: La Bombón Asesino abre su corazón: “No quiero avergonzar a mis hijos”
Recientemente compartió en La Casa de los Famosos México, su mayor temor como mamá: que se avergüencen de ella.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz