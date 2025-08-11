Ya abrió el registro para ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este lunes 11 de agosto inicio el proceso de registro para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que busca a personas mayores de edad para que contribuyan al desarrollo del torneo y la experiencia de los aficionados.

Se trata de una oportunidad histórica para ser parte de un evento con alcance mundial, en donde los voluntarios apoyan a diversas áreas operativas del torneo donde el fútbol es el protagonista. Ya sea sedes como estadios, aeropuertos y zonas para aficionados, los voluntarios son una pieza clave en el desarrollo del evento.

Para ser voluntario no es necesario tener experiencia previa, aunque algunos roles sí podrían requerirla.

En este LINK te puedes inscribir como voluntario.

“Los voluntarios son el corazón, alma y sonrisa de los torneos de la FIFA”, dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Los voluntarios “podrán mostrar su orgullo local, disfrutar de una experiencia tras bambalinas del torneo y forjar recuerdos y amistades para toda la vida, a la vez que apoyan un evento histórico. Esperamos que quienes estén interesados se unan a nosotros para dar la bienvenida al mundo a Norteamérica en 2026", dijo Infantino.

Se esperan al menos 65 mil voluntarios para participar en el evento de la FIFA que abarca a 48 equipos, en actividades en 16 ciudades durante seis semanas.

Es importante señalar que la FIFA no paga hospedaje ni traslados a los voluntarios.

¿Qué sigue tras el registro?

Tal como lo publicó Esquire, tras el registro de interesados, la FIFA hará entrevistas y organizará actividades grupales con los candidatos para conocerlos mejor.

Para enero del 2026 se les realiza una propuesta, que deberán aceptar o rechazar.

Luego, cuando los voluntarios tengan asignados sus roles y puestos, comenzará una capacitación de abril a junio de 2026. Entre mayo y junio, los voluntarios recibirán sus uniformes y acreditaciones que los hará ser participantes oficiales del Mundial 2026.