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Alexis Ayala pide respeto a Cinthia Aparicio y revela qué los llevo a separarse sin odio

Al actor compartió cuándo fue el momento en el que se replantearon su matrimonio.

Mayo 07, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Octavio Lazcano, José Luis Ramos

A finales de abril de 2026, Alexis Ayala confirmó a la revista CARAS que estaba separándose de su esposa Cinthia Aparicio.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien... tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, dijo el actor.

En recientes declaraciones a la prensa, Alexis fue más allá con la explicación de lo que pasó: “El último año fue muy importante en muchos sentidos y hubo mucho distanciamiento. Yo estuve 10 semanas dentro de “La Casa de los Famosos”, salgo y ella se echa cuatro meses en San Luis Potosí (grabando “Mi Rival”)”.

“Nos vimos poquito, y ahí es donde nos replanteamos. Replantearse no hace daño”.

Alexis confesó: “Yo me replanteé que no estoy para cortarle los sueños a nadie. Yo sigo teniendo mis sueños, ella tiene unas alas hermosas y grandes, de las cuales yo he sido equipo con ella. Hemos sido equipo y lo seguiremos siendo”.

“Yo seguiré siendo su mayor porrista porque la amo de diferente manera, la admiro entrañablemente, es una guerrera, merece respeto”.

En cuanto a comentarios del público en redes sociales que acusan a Cinthia, al dinero y a la diferencia de edad, Alexis Ayala fue tajante: “La gente supone de cosas erróneamente para hacer un amarillismo que no hay. Yo como siempre, les digo, no ensucien algo que fue muy bonito. Ella merece todo mi respeto, me dio cosas increíbles, seguiré siendo su mayor porrista y está volando padrísimo”.

“Sí, hay cosas que yo ya viví y cosas que ella va a vivir. Hay cosas que empiezan, que terminan y se transforman. Para mí se transformó en algo muy bello”.

¿Qué pasaría si esta ruptura es temporal? Alexis Ayala exploró la respuesta sobre un posible reencuentro: “Creo que las vidas tienen sus ciclos. No lo sabemos. Hace como un mes bromeamos, que si regresábamos, ¡cada quien en su casa!”.

Lo cierto es que Alexis y Cinthia se seguirán viendo en el medio, y ya ocurrió en diseño de imagen de Televisa. Los vieron saludarse sin el menor conflicto.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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