Suscríbete
Viral

¿Dueños de palcos y plateas en Estadio Banorte entrarán GRATIS a los partidos del Mundial 2026?

Hay resolución sobre caso de titulares de palcos y plateas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

September 10, 2025 • 
TVyNovelas
estadio-banorte-.jpg

Estadio Banorte

Instagram

Dueños de palcos y plateas en el Estadio Banorte podrán hacer uso de ellos, sin costo alguno, durante los cinco partidos que se celebrarán en el recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ello, el Estadio Banorte ha hecho una serie de compromisos y pagos a la Federacion Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Este trabajo para llegar a un acuerdo con FIFA tomó un tiempo considerable dado que, de los 16 estadios que serán sedes mundialistas, solo el Estadio Banorte tenía particularidades complejas.

Dueños de palcos y plateas deberán cumplir con un proceso de registros y requisitos que se les comunicará oportunamente, y se habilitará una página web.

Mientras llega la fecha para el Mundial 2026, el Estadio Banorte está en un importante proceso de remodelación en busca de mejor infraestructura, nueva tecnología y más servicios.

Estadio Banorte Copa Mundial de la FIFA 2026
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Esposo de Kristin Cabot, del escándalo en show de Coldplay, rompe el silencio: “Ya estábamos separados”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lola-Doll.jpg
Viral
Influencer Lola Doll en estado crítico; fue atacada a balazos afuera de su casa
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marian-Izaguirre.jpg
Viral
Tiktoker Marian Izaguirre en terapia intensiva tras ser localizada en Morelia
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aimep3.jpg
Famosos
‘Aimep3’ reaparece tras perder 17 kilos; estuvo a punto de morir
Marisol se convirtió en madre y tras el parto su salud se vio afectada.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Bauche copia.jpg
Famosos
Papá de Vanessa Bauche terminó espantado tras conocer al padre de Luis Miguel: “Es un demonio”
La actriz recordó que su papá, Tito Bauche, ya no quiso frecuentar a Luisito Rey.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel sigue furioso ante el triste final de Silvia Pinal: “eso lo van a pagar, tú lo vas a pagar”
El conductor habló de nueva cuenta en su programa ‘Con Permiso’ sobre la molestia que le provoca recordar el final de ‘La Diva’.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta-Ricardo-Pérez.jpg
Famosos
Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, explota contra la prensa: “vienen a buscar un chisme”
El comediante mostró su molestia ante los medios de comunicación y les rebatió que nunca le preguntan por su carrera.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez