¿Dueños de palcos y plateas en Estadio Banorte entrarán GRATIS a los partidos del Mundial 2026?

Dueños de palcos y plateas en el Estadio Banorte podrán hacer uso de ellos, sin costo alguno, durante los cinco partidos que se celebrarán en el recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ello, el Estadio Banorte ha hecho una serie de compromisos y pagos a la Federacion Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Este trabajo para llegar a un acuerdo con FIFA tomó un tiempo considerable dado que, de los 16 estadios que serán sedes mundialistas, solo el Estadio Banorte tenía particularidades complejas.

Dueños de palcos y plateas deberán cumplir con un proceso de registros y requisitos que se les comunicará oportunamente, y se habilitará una página web.

Mientras llega la fecha para el Mundial 2026, el Estadio Banorte está en un importante proceso de remodelación en busca de mejor infraestructura, nueva tecnología y más servicios.