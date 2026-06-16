Sergio Basañez despide con profunda tristeza a su mamá: “Hasta luego amor de mi vida”

“Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto”.

A través de redes sociales, el actor Sergio Basañez dio a conocer que su madre murió.

La señora María de los Ángeles Rodríguez perdió la vida en Mérida, sin que se revelaran las causas del deceso.

Se sabe que meses atrás, el histrión se habría mudado a Yucatán para poder cuidar a su madre, quien perdió la vida tras enfrentar complicaciones de salud.

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Con un sensible mensaje, Sergio se despidió de la mujer que le dio la vida: “Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto”.

Y añadió una imagen en la que se podía leer:

“La herencia invisible de mamá No me dejaste riquezas, mamá, pero me dejaste algo más grande: un legado que no se toca, pero que sostiene la vida. Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos. Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo”.

Cabe recordar que en febrero de 2026, Sergio compartió en ‘Ventaneando’ que se había tenido que separar de su madre, ya que no podía brindarle todos los cuidados que necesitaba.

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En tanto, Basañez se encuentra trabajando en la puesta en escena ‘La velocidad del otoño’, misma en la que se aborda el impacto en la vida de un hijo que observa cómo su madre envejece.

Descanse en paz.