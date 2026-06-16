Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Sergio Basañez despide con profunda tristeza a su mamá: “Hasta luego amor de mi vida”

La señora María de los Ángeles Rodríguez perdió la vida en Mérida.

Junio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sergio-Basañez.jpg

Murió la mamá de Sergio Basañez.

Instagram

“Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto”.

A través de redes sociales, el actor Sergio Basañez dio a conocer que su madre murió.

La señora María de los Ángeles Rodríguez perdió la vida en Mérida, sin que se revelaran las causas del deceso.

Se sabe que meses atrás, el histrión se habría mudado a Yucatán para poder cuidar a su madre, quien perdió la vida tras enfrentar complicaciones de salud.

TE RECOMENDAMOS: Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo

Con un sensible mensaje, Sergio se despidió de la mujer que le dio la vida: “Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto”.

Y añadió una imagen en la que se podía leer:

“La herencia invisible de mamáNo me dejaste riquezas, mamá, pero me dejaste algo más grande: un legado que no se toca, pero que sostiene la vida.Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos.Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo”.

Cabe recordar que en febrero de 2026, Sergio compartió en ‘Ventaneando’ que se había tenido que separar de su madre, ya que no podía brindarle todos los cuidados que necesitaba.

Te puede interesar:
drake bell abuso
Famosos
Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN
Junio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aida-Pierce (1).jpg
Famosos
¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jenicka-Lopez.jpg
Famosos
Jenicka, hija de Jenni Rivera, sorprende con impactante transformación tras PERDER 40 KILOS
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Camejo.jpg
Famosos
Julio Camejo confirma el EMBARAZO de Melenie: Arturo Carmona se lo comunicó: “fui el primero en saberlo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Rincon.jpg
Famosos
Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aranza.jpg
Famosos
Aranza destapa que Julián Figueroa LE COQUETEÓ y la invitó a salir... ya casado con Imelda; ¿la engañó?
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio ymay ivonne montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de pablo lyle.jpg
Famosos
Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Muere chef de ‘Venga la Alegría’ el mismo día de su cumpleaños; esposo DENUNCIA que le pusieron una inyección

En tanto, Basañez se encuentra trabajando en la puesta en escena ‘La velocidad del otoño’, misma en la que se aborda el impacto en la vida de un hijo que observa cómo su madre envejece.

Descanse en paz.

Sergio Basáñez Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quien es el mejor segundo finalista.jpg
Famosos
Una cubeta y una escoba: así fue el espectáculo que impactó a todos en "¿Quién es mejor?”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
cuarto eliminado masterchef.jpg
Famosos
El cuarto eliminado de MasterChef no estuvo a la altura del reto
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Facundo exhibe precios en reventa del posible quinto partido de México: “Es ridículo”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
aaron-mercuy-oliver-tree.jpg
Famosos
Aarón Mercury lamenta entre lágrimas la muerte de Oliver Tree en accidente aéreo: “tengo que decirte GRACIAS”
Junio 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Agresor-sex4l.jpg
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Vecinos, al darse cuenta, gritaban desesperadamente para alertar a la policía.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Anne-Schedeen-ALF.jpg
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
La familia de la actriz reveló que “falleció en paz”.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
XV-anos.jpg
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Una fiesta en Salamanca terminó en tragedia luego de que más de 40 invitados se intoxicaran, entre ellos la propia quinceañera.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bungeee mujer cae detenidos.jpg
Viral
¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez
Los implicados en el caso de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, fueron vinculados a proceso sin derecho a fianza
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores