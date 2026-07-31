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Cynthia Klitbo se quiebra en llanto en LCDLFM: ¿Qué enfermedad padece?

La actriz tuvo que levantarse del comedor y esperar a que todos terminaran para regresar y hacer su comida

Julio 30, 2026 • 
Alejandro Flores
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Cynthia Klitbo se quebró

Captura LCDF

Cynthia Klitbo tiene vasta experiencia en competencias de realtiy shows.

Pero hasta ahora no había aceptado un reto como el de La Casa de los Famosos por lo complicada que es su vida cotidiana, incluyendo el acto de comer.
La actriz ya había explicado desde los primeros días que padece una enfermedad que la obliga a tener una dieta especial y mantener un rango de peso específico.
Klitbo atraviesa, efectivamente, desde hace un par de años una etapa complicada en su vida, no sólo en salud física, también emocional e incluso financiera, ya que fue víctima de un fraude bancario del que apenas se está recuperando.
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Las dos enfermedades de Cynthia Klitbo

Actualmente participa en “Corazón de oro”, telenovela que le ha permitido recuperar la estabilidad en su vida.
Sin embargo, ahora enfrenta esta rara enfermedad que la obliga a llevar esa dieta estricta, lo cual generó un problema que se hizo mas grande cada minuto de este 30 de julio en La Casa de los Famosos.
Empezó con comentarios en tono de broma contra Klitbo y su “comida especial”. Eso generó tanta molestia en la actriz que se levantó del comedor y se fue al vestidor.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Una vez ahí, se quebró: lloró durante casi 5 minutos mientras se mantenía hablando de lo difícil que ha sido su vida desde que la diagnosticaron con esta rara enfermedad.
Ella misma ha explicado:

“Ya ni voy a los restaurantes porque le digo al mesero: ‘no puede ponerle aceite del norma, ¿y tiene queso? No le ponga queso’. Entonces no está padre”, dijo en una entrevista difundida por De primera mano.

Luego de muchos estudios, finalmente llegó al diagnóstico:

“Estoy bajando muchísimo de peso y se be al Hashimoto y tengo hipertiroidismo”.

La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto está definida por la Secretaria de Salud de México como una enfermedad que afecta a la tiroides y ocurre cuando el propio sistema inmune produce anticuerpos que la atacan y ésta pierde la capacidad de producir suficientes hormonas generando hipotiroidismo.

“Los síntomas de esta enfermedad puede ser: estreñimiento, dificultad para concentrarse, piel seca, bocio (agrandamiento de la glándula tiroides), fatiga, pérdida del cabello, aumento de peso, menstruación irregular e intolerancia al frío”.

El drama que vivió en La Casa de los Famosos por la comida

Mientras estaba en el vestidor de La Casa de los Famosos, Cynthia monologó su sentimiento:

“Prefiero no hacerla de pe... venirme acá para comer después yo lo que pueda. No es por la comida es por la inconsciencia lo que me pone mal”.

El problema se desató cuando Cynthia defendió su comida, sus tostadas y sus sopes especiales.
Entre otros habitantes, Gema insistió en que compartiera. Klitbo explicó: “No es por Gema; no quiero mostrar el cobre (y que me digan) muerta de hambre”.
Finalmente, Klitbo volvió al comedor solo para descubrir que no le dejaron carne y tuve que comer unos de sus sopes especiales sin carne mientras recalcaba que se sentía muy triste porque le hicieron bullying.
Y lloró nuevamente.

Cynthia Klitbo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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