Se cae la transmisión de La Mansión VIP y HotSpanish ya tiene un sospechoso

"¡Me quieren parar!”, grita HotSpanish en un video publicado en su cuenta de TikTok en la que señaló a los posibles sospechosos.

HotSpanish es el creador de La Mansión VIP, el primer reality show que se transmite exclusivamente por YouTube y cuyos ganadores y eliminados se deciden no por un sistema de votación sino a través del super chat de la misma plataforma, donde los fans pueden hacer aportaciones en dinero.

A dos semanas de su inicio y luego de una escandalosa eliminación de Niurka, la transmisión de La Mansión VIP se cayó durante varias horas.

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Algunos seguidores apuntaron de inmediato a Niurka, ya que su salida del reality estuvo marcado por un duro (y hasta grosero) enfrentamiento con HotSpanish, a quien acusó de manipular la transmisión.

"¡Qué asco!”, dijo Niurka al ser eliminada y llevarse consigo a Bruno, su novio, que también era participante.

“Y yo sé cosas pero no las voy a hacer aquí, aquí ya no te voy a dar contenido pero lo voy a hacer allá afuera”, amenazó la actriz, cantante y bailarina.

Por eso una de la sospecha de los fans es que hubiera estado relacionada con la caída de La Mansión VIP.

La propia Niurka lo negó en una transmisión en la que dijo que todo era nada más que puro karma.

El misterio de la caída de La Mansión VIP

HotSpanish detalló que la caída de su reality fue muy sospechosa.

“Primero revisamos el internet, lo cual era muy poco probable que hubiera fallado porque tengo fibra óptica, tengo internet satelital, tengo internet de microondas, por si llega a fallar alguno, entra el otro de inmediato”.

También revisaron la computadora central desde la que se hace la transmisión y tampoco encontraron una falla técnica.

Llegó entonces a la única otra explicación:

“De acuerdo con lo que vieron los ingenieros, todo pinta a que tuvimos un ataque cibernético porque La Mansión ha causado demasiado ruido. Y la verdad que me preocupa porque alguien le está metiendo mano para que no sigamos”.

Las afectaciones fueron, además de creativas en cuanto al contenido que los espectadores no pudieron ver, técnicas y numéricas: “La Mansión VIP” perdió la tasa de vinculación de su historial.