Mhoni Vidente predice el “futuro de Carmen Salinas” y del podcast donde la acusan de presunto ritual satánico

Mhoni Vidente ve un pleito legal en el futuro de Carmen Salinas.

La actriz mexicana, ícono del cine de ficheras con su personaje de La Corcholata, murió en 2021 a los 82 años pero su nombre está en el ojo de una tormenta generada en el pódcast “Penitencia”, creado por Saskia Niño de Rivera.

Con el objetivo de visibilizar la raíz de la violencia en México, Saskia entrevista a personas privadas de la libertad y le permite contar la historia de su vida.

Desde hace una semana, un fragmento de una de esas entrevista se viralizó hasta el punto de provocar un escándalo mediático: el Beto (el reo entrevistado en esa ocasión) se confiesa como un delincuente al que le pagaban para robar niños que luego eran usados en rituales satánicos.

Entre las personas involucradas mencionó a Carmen Salinas.

La predicción de Moni Vidente en el caso Carmen Salinas

Mhoni Vidente tiene que el escándalo tendrá un desenlace en los tribunales de México.

“Los nietos de Carmen Salinas van a demandar y van a ganar el juicio”, dice la tatorista.

De acuerdo con lo que ve en las cartas, la acusación del Beto será insostenible durante el juicio, por lo que al final la balanza de inclinará hacia los nietos de la actriz.

Marisol y Manuel Monge, nietos de Carmelita, efectivamente han hablado públicamente del caso pero aún no han confirmado que lo llevarán ante las leyes.

“Es una estrategia muy sucia, el generar morbo y a través del morbo, seguidores”, dijo Marisol Monge en entrevista televisiva.

Mhoni Vidente tiene claro, además, que el error del podcast fue haber dejado el nombre de Carmen Salinas sin más pruebas que la sola palabra de Beto.