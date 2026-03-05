Suscríbete
Famosos

Mhoni Vidente predice el “futuro de Carmen Salinas” y del podcast donde la acusan de presunto ritual satánico

La tarotista vaticina lo que harán los nietos de la actriz y lo que pasará en tribunales

Marzo 04, 2026 • 
Alejandro Flores
MHONI VIDENTE CARMEN SALINAS BETO.jpg

Mhoni echó las cartas para saber lo que pasará

Captura Youtube

Mhoni Vidente ve un pleito legal en el futuro de Carmen Salinas.

La actriz mexicana, ícono del cine de ficheras con su personaje de La Corcholata, murió en 2021 a los 82 años pero su nombre está en el ojo de una tormenta generada en el pódcast “Penitencia”, creado por Saskia Niño de Rivera.
Con el objetivo de visibilizar la raíz de la violencia en México, Saskia entrevista a personas privadas de la libertad y le permite contar la historia de su vida.
NO TE PIERDAS: Periodista muerto en la casa de Ana Luisa Peluffo: el CRIMEN que empañó su carrera
Desde hace una semana, un fragmento de una de esas entrevista se viralizó hasta el punto de provocar un escándalo mediático: el Beto (el reo entrevistado en esa ocasión) se confiesa como un delincuente al que le pagaban para robar niños que luego eran usados en rituales satánicos.
Entre las personas involucradas mencionó a Carmen Salinas.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
roxana castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos revela que los presionaron para firmar el contrato de “Enrrollados”
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores

La predicción de Moni Vidente en el caso Carmen Salinas

Mhoni Vidente tiene que el escándalo tendrá un desenlace en los tribunales de México.

“Los nietos de Carmen Salinas van a demandar y van a ganar el juicio”, dice la tatorista.

De acuerdo con lo que ve en las cartas, la acusación del Beto será insostenible durante el juicio, por lo que al final la balanza de inclinará hacia los nietos de la actriz.
Marisol y Manuel Monge, nietos de Carmelita, efectivamente han hablado públicamente del caso pero aún no han confirmado que lo llevarán ante las leyes.

“Es una estrategia muy sucia, el generar morbo y a través del morbo, seguidores”, dijo Marisol Monge en entrevista televisiva.

TE RECOMENDAMOS: Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo

Mhoni Vidente tiene claro, además, que el error del podcast fue haber dejado el nombre de Carmen Salinas sin más pruebas que la sola palabra de Beto.

“Ahí es donde debió intervenir la edición del video, detenerlo para que no saliera”.

Saskia Niño de Rivera Mhoni Vidente predice CARMEN SALINAS
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ana-Luisa-Peluffo.jpg
Famosos
Periodista muerto en la casa de Ana Luisa Peluffo: el CRIMEN que empañó su carrera
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
timbiriche-reencuentro.jpg
Famosos
¡Confirmado! Timbiriche ya tiene fecha para cuarto reencuentro: ¿Cuándo es su primer concierto?
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Carmen-Salinas-Andrés-García.jpg
Famosos
Reviven cuando Andrés García dijo que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al DIABLO”
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
analuisa-peluffo-cine-1.jpg
Famosos
¿Cuál es la película donde Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnud0 del cine mexicano?
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ataque-perro.jpg
Viral
Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO
La menor fue hospitalizada de emergencia luego de sufrir múltiples heridas en la cabeza.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marco-Méndez.jpg
Famosos
Famoso galán de ‘Rubí’ dejó los foros de televisión y ahora VENDE aguacates ante la falta de empleo
Tras compartir las pantallas con otras celebridades, el actor se dedica a cuidar una huerta de aguacates.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ferka-Jorge-Losa.jpg
Famosos
Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”
El actor aseguró que su estancia en el reality hubiera sido más exitosa sin la presencia de su expareja.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eugenio-Derbez-Freddy-Ortega.jpg
Famosos
Freddy Ortega de ‘Los Mascabrothers’ insinúa que Eugenio Derbez LE ROBÓ la idea de ‘La Familia P. Luche’
El comediante dijo que varios elementos se vieron antes en emisiones de ‘Los Mascabrothers’.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez