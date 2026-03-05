Suscríbete
José Manuel Figueroa demanda penalmente a Imelda Tuñón y la acusa de dos delitos

El cantante suma esta denuncia a la que ya había hecho por daño moral en contra de Imelda

Marzo 04, 2026 
Alejandro Flores
José Manuel rechaza las acusaciones de Imelda

A la demanda civil por daño moral, ahora José Manuel Figueroa agrega una denuncia penal en contra de Imelda Tuñón.

Ambos procedimientos legales derivan de los audios en los que se escucha a Imelda lanzar una grave acusación contra el cantante y asegura también que Maribel Guardia sabía de la situación.
Tuñón, en esos audios, habló de una supuesto abuso de José Manuel en contra de su medio hermano Julián Figueroa, muerto hace ya 3 años.
Aunque Imelda argumentó que esos audios fueron creados con Inteligencia Artificial, la periodista Addis Tuñón (quien es su parienta, además) confirmó la autenticidad del material y que había sido la propia Imelda quien los entregó.
Las demandas de Jospe Manuel Figueroa contra Imelda

José Manuel respondió primero con una demanda civil por daño moral, de la cual se dijo que pide 5 millones de pesos.

El abogado del cantante, José Roberto Gallardo, dio una entrevista al programa De primera mano en la que explicó que esa cifra es inexacta pero que efectivamente la demanda se planteó para obtener una reparación del daño.

Sobre la nueva demanda, preciso los delitos de los que se acusa a Imelda: violencia familia y violencia mediática.

“La violencia familiar radica en el parentesco que hay entre mi cliente y la demandada, y que tiene varias vertientes; para este caso se plantea la violencia psicoemocional y económica”.

Las penas en este caso van de 1 a 6 años de prisión, pero son sentencias que se pueden conmutar por otros procedimientos, incluyendo reparación del daño.
Aunque el abogado de José Manuel Figueroa es optimista, también explica que este tipo de denuncias penales pueden tardar meses o hasta 3 años en resolverse.

Alejandro Flores
