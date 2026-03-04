Suscríbete
Periodista muerto en la casa de Ana Luisa Peluffo: el CRIMEN que empañó su carrera

Ante el reciente deceso de la actriz, se revivió el episodio que ensombreció su carrera en ascenso.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ante la muerte de Ana Luisa Peluffo se destapa viejo crimen que empañó la carrera de la actriz.

“Minutos después, su cuerpo fue sacado del agua. Ya no respondía. Se intentó la respiración artificial”.

Este miércoles 4 de marzo se dio a conocer la muerte de Ana Luisa Peluffo, a los 96 años. De acuerdo a la familia de la actriz de la época del Cine de Oro, “sus últimos años los vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a sus hijos”.

Ante el lamentable deceso de la estrella, diversos medios de comunicación retomaron la historia de un crimen que empañó su carrera: el periodista y exnovillero, Rafael Romero, perdió la vida en extrañas circunstancias en la casa de Cuernavaca de Peluffo.

De acuerdo al diario La Prensa, el domingo 27 de junio de 1965, se reportó el deceso de Romero en la casa de Ana Luisa en Morelos. La noticia destacaba que Rafael llegó a la propiedad de la actriz acompañado de otros colegas para atender cuestiones laborales.

TE RECOMENDAMOS: Murió la primera actriz Ana Luisa Peluffo

“Había invitados, botellas, conversaciones dispersas en el jardín. El ambiente era relajado. Hasta que dejó de serlo. Alguien notó que Rafael se apartó del grupo y caminó hacia la alberca. Minutos después, su cuerpo fue sacado del agua. Ya no respondía. Se intentó la respiración artificial. Se llamó a un médico particular. Más tarde, a los bomberos y a la Cruz Roja. Demasiado tarde”, señalaba la nota periodística.

Según el relato del periodista Paco Macías, aunque al principio la muerte del exnovillero se reportó como un accidente, la autopsia le dio un giro inesperado al suceso. Médicos legistas determinaron que Romero presentaba una “fractura en el cráneo, una herida profunda en la región parietal, estallamiento de hígado y vísceras, además de múltiples escoriaciones.

“No había agua en los pulmones. La causa de muerte, afirmaron, eran los golpes. No el ahogamiento. La policía habló de maniobras para encubrir los hechos. De presiones para evitar la autopsia. De una escena alterada. De un jardín que, tras la muerte, parecía campo de batalla: mesas volcadas, botellas rotas, vasos esparcidos”, agregó.

La extraña muerte del periodista y exnovillero “se cerró entre contradicciones, influencias y verdades incompletas”, según indicó Macías.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cuál es la película donde Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnud0 del cine mexicano?

“El Ministerio Público que sostuvo la tesis del crimen fue cesado. El jefe de los servicios médicos legales, que dictaminó muerte por golpes, también. Las versiones comenzaron a suavizarse. El expediente, a diluirse”, sentenció.

Ana Luisa Peluffo no habló públicamente sobre este tema. Sin embargo, su padre, Manuel Tránsito Peluffo, declaró que “las lesiones” que el hombre presentaba “pudieron producirse durante los intentos desesperados por salvarle la vida”.

Ana Luisa Peluffo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
