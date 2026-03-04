¿Cuál es la película donde Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnud0 del cine mexicano?

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz destacada de la época del Cine de Oro mexicano y las telenovelas, que desafió las reglas durante la década de los años 50 en la pantalla grande.

Ana Luisa fue pionera del escándalo, al aparecer desnuda en la pantalla grande antes que nadie, en una época donde aquello era criticado y muy pocas actrices se aventuraban a hacerlo.

Ocurrió en la película “La fuerza del deseo” de 1955, dirigida por Miguel M. Delgado, en el filme protagonizado por Armando Calvo. Ella interpretaba a “Silvia”, una joven ambiciosa que consigue trabajo como modelo para clases de arte, donde posó sin ropa para los alumnos.

Ese acto desafió los convencionalismos de la época, cuando las mujeres eran aún más señaladas por decidir sobre sus cuerpos, y en este caso, su carrera artística. Este acto de rebeldía desafió la censura de una sociedad mexicana conservadora, pero dejó un legado en el cine.

Ana Luisa Peluffo

También destacó en “El Seductor”, y en “La Diana Cazadora”, que creó el falso mito de que ella había sido la modelo para la escultura que perdura en Paseo de la Reforma. Cabe mencionarse que fue Heleia Martínez Verdayes quien realmente es la modelo del escultor Juan Fernando Olaguíbel.

Ana Luisa Peluffo participó en más de 200 películas. También trabajó en producciones de Argentina, España y Brasil. En los años 90 trabajó en varias telenovelas como “Marimar” y “Lazos de amor”.

Se casó seis veces y también protagonizaba varios espectáculos musicales en centros nocturnos.

Descanse en paz.