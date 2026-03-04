Suscríbete
Famosos

¿Cuál es la película donde Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnud0 del cine mexicano?

Adelantada a su época, desafió las reglas de la sociedad de los años 50.

Marzo 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
analuisa-peluffo-cine-1.jpg

Ana Luisa Peluffo

Especial

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz destacada de la época del Cine de Oro mexicano y las telenovelas, que desafió las reglas durante la década de los años 50 en la pantalla grande.

Ana Luisa fue pionera del escándalo, al aparecer desnuda en la pantalla grande antes que nadie, en una época donde aquello era criticado y muy pocas actrices se aventuraban a hacerlo.

Te puede interesar:
Casa-paquita-venta-12.jpg
Famosos
39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”
Marzo 03, 2026
 · 
Grisel Vaca
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ocurrió en la película “La fuerza del deseo” de 1955, dirigida por Miguel M. Delgado, en el filme protagonizado por Armando Calvo. Ella interpretaba a “Silvia”, una joven ambiciosa que consigue trabajo como modelo para clases de arte, donde posó sin ropa para los alumnos.

Ese acto desafió los convencionalismos de la época, cuando las mujeres eran aún más señaladas por decidir sobre sus cuerpos, y en este caso, su carrera artística. Este acto de rebeldía desafió la censura de una sociedad mexicana conservadora, pero dejó un legado en el cine.

analuisa-peluffo-cine-2.jpg

Ana Luisa Peluffo

También destacó en “El Seductor”, y en “La Diana Cazadora”, que creó el falso mito de que ella había sido la modelo para la escultura que perdura en Paseo de la Reforma. Cabe mencionarse que fue Heleia Martínez Verdayes quien realmente es la modelo del escultor Juan Fernando Olaguíbel.

Ana Luisa Peluffo participó en más de 200 películas. También trabajó en producciones de Argentina, España y Brasil. En los años 90 trabajó en varias telenovelas como “Marimar” y “Lazos de amor”.

Se casó seis veces y también protagonizaba varios espectáculos musicales en centros nocturnos.

Descanse en paz.

Ana Luisa Peluffo cine de oro mexicano
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Analuisa-peluffo-.jpg
Famosos
Murió la primera actriz Ana Luisa Peluffo
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Enrique-Iglesias-hermana.jpg
Famosos
Hermana de Enrique Iglesias quedó atrapada en Catar, en medio de la GUERRA y en la recta final de su embarazo
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
producciones-televisa.jpg
Famosos
Producciones de TelevisaUnivision consolidan su liderazgo en TV abierta
Marzo 03, 2026
 · 
TVyNovelas
ana maria alvarado.jpg
Famosos
Advierten a Ana María Alvarado que Maxine Woodside NUNCA le pagará liquidación; revelan caso de su chofer
Marzo 03, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ángela-Aguilar.jpg
Famosos
Ángela Aguilar lanza reflexivo mensaje tras decir que “le vale ser FUNADA”: “Quiero aprender a crear un hogar”
La cantante sorprendió a sus seguidores indicando que busca concretar proyectos personales fuera del ojo público.
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sherlyn.jpg
Famosos
Sherlyn sorprende con radical nueva figura y comparte si se operó y cuántos KILOS perdió
La actriz tiene una nueva disciplina por la que ha logrado sentirse renovada y contenta.
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
luz-Elena-González (1).jpg
Famosos
Siguen las QUEJAS contra Tabata Jalil y ahora Luz Elena González le dijo sus verdades en vivo
Se desató la polémica en ‘Venga la Alegría’ y los conductores no pudieron ocultar su molestia.
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aurora-Valle.jpg
Famosos
Hospitalizan de EMERGENCIA a Aurora Valle tras accidente: se afectaron sus cervicales
La presentadora sufrió una caída que la llevó a busca atención ante las molestias persistentes.
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez