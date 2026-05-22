Sara Sosa se queda con la casa de José José en Miami y EXCLUYE A SUS HERMANOS José Joel y Marysol

“La jueza permitió el cambio a nombre de una corporación de Sarita Sosa solamente y ya no puede ni Anel ni nadie reclamar esa casa”.

En últimas horas ha trascendido que Sara Sosa, la hija menor de José José, habría conseguido quedarse con la casa que pertenecía al cantante y que se localiza en Miami, Florida. Según información del periodista Javier Ceriani, una jueza autorizó el traspaso de la propiedad a una corporación a su nombre.

Dicho movimiento legal, de último momento, permitió salvar la casa, aunque esto dejó fuera a sus hermanos mayores Marysol y José Joel, quienes también estaban demandados por el banco acreedor.

La institución financiera NewRes inició un embargo contra los tres hijos del cantante, al quedar la vivienda sin testamento luego de la muerte de ‘El Príncipe de la Canción’.

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La deuda pendiente ascendía a 437,000 dólares.

De acuerdo al comunicador, la subasta del inmueble estaba programada para el pasado 6 de abril y fue entonces cuando Sara actuó y presentó ante una jueza una moción de emergencia para frenar la subasta y además demostró que contaba con el dinero para cubrir la deuda.

“La jueza dijo: ‘Yo te doy permiso a que saques otro préstamo, pero ya no puede figurar a nombre de José José. Ya no pueden estar los hermanos demandados. Tienes que abrir una corporación, que la compre una corporación y que esa corporación se haga cargo de la deuda nueva’”, detalló Ceriani.

Con ese fallo, la propiedad quedó registrada bajo una corporación de Sosa de forma exclusiva. “La jueza permitió el cambio a nombre de una corporación de Sarita Sosa solamente y ya no puede ni Anel ni nadie reclamar esa casa”, afirmó el periodista.

Cabe recordar que durante los últimos años de vida de José José, dicha casa en Miami fue escenario de uno de los episodios más tensos de la disputa familiar: José Joel se presentó con agentes policiales a reclamar el acceso al inmueble donde vivía su hermana. Pues tenían varios meses sin saber de su padre, quien se encontraba enfermo, incomunicado y “encerrado” bajo el control total de su hermana, lo que les impidió convivir con él durante la etapa final de su enfermedad.

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La propiedad, que siempre estuvo a nombre del cantante, nunca tuvo un testamento que definiera su destino. “José Joel y Marysol eran parte de esta casa”, recordó Ceriani, y atribuyó la pérdida de sus derechos a las peleas internas entre los herederos.