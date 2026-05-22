Conductora deportiva de TNT es diagnosticada con enfermedad de la que sólo existen 22 CASOS en México

“No fue sólo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda”.

La presentadora deportiva de TNT, Miroslava Montemayor, quien se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos y populares, tomó sus redes sociales para dar una noticia que no hubiera querido.

Hace algunas semanas decidió hacer una pausa en su carrera para someterse a una cirugía necesaria ante el diagnóstico de una extraña enfermedad de la que sólo existen 22 casos en México.

Montemayor publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde se le ve en una camilla de hospital. Al tiempo, mostró radiografías de su “ultra rara” enfermedad.

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“No fue sólo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana y se llama OSTEOMALACIA INDUCIDA POR TUMOR o también llamada OSTEOMALACIA ONCOGÉNICA, considerada una enfermedad ultra rara y con sólo 22 casos registrados en México, mi diagnóstico llegó dos años después (la mayoría tarda hasta ocho años)”, explicó Miroslava.

La experta de la llamada “bendita Champions” indicó que su tratamiento está resultando efectivo y que su salud se encuentra mejor.

“Hoy mis dolores ya casi desaparecen y mis huesos están regresando poco a poco a ser fuertes de nuevo, me gustaría pronto compartir más a fondo mis síntomas que se llegaron a confundir con otras enfermedades y por lo cual fue tan complicado encontrar la causa raíz desde hace dos años cuando comenzó esta pesadilla”, compartió la comunicadora.

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¿Qué es la osteomalacia oncogénica?

Se trata de un trastorno poco frecuente caracterizado por la pérdida de fosfato urinario, esto quiere decir que el cuerpo, debido a la aparición de un tumor (en la mayoría de los casos benigno), ocasiona una sobreproducción de hormona mensajera llamada FGF23.

Esta hace que los riñones comiencen a desechar todo el fósforo del cuerpo a través de la orina, lo que ocasiona diversos problemas en los huesos y el esqueleto, los músculos y la movilidad.

