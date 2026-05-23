Alexis Ayala reacciona a la decisión de su ex Cinthia Aparicio de borrar sus fotos juntos de Instagram

La separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio suma otro capítulo relacionado ahora con las redes sociales.

La ex pareja anuncio su ruptura hace ya un mes y desde entonces ha sido el actor quien más ha explicado públicamente lo que pasó entre ellos.

“Ella ahora tiene unas alas con las que tiene que volar”, ha dicho Alexis con su acostumbrada elocuencia.

Cinthia, por su parte, solamente ha hecho una declaración pública.

“La admiración y el respeto siempre han existido”, dijo la actriz al programa “Hoy” en su única entrevista.

Recalcó que aunque ya no comparten el amor de pareja, sí seguirán como socios en sus proyectos de tetaro y emprendimientos.

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La respuesta de Alexis Ayala a Cinthia Aparicio

En este ambiente de cordialidad, fue una sorpresa que Cinthia decidió borrar las fotos de su cuenta de Instagram, incluyendo todas aquellas en las que aparecía junto a Alexis en viajes, vacaciones, eventos y momentos románticos y familiares.

Ayala ya se enteró de esta acción y respondió con la contundencia que lo caracteriza:

“La vida hay que vivirla en el presente y si tienes un recuerdo, por más que borres una foto, los recuerdos quedarán”.

Cinthia no ha explicado la razón por la que dejó en blanco su perfil de Instagram, una acción que es común entre los famosos y celebridades cuando quieren enviar un mensaje de que su vida ha cambiado de manera radical.

Recientemente, por ejemplo, lo hizo Christian Nodal días antes de lanzar su nuevo disco.

Alexis, sin embargo, nota un detalle peculiar de lo que sucede en la era digital, donde todos tienen acceso a las conversaciones.

“La gente se encarga de que no se te olviden las cosas. Pero todo depende de cómo lo recuerdes: yo la respeto y admiro. Esas alas ya están dando ese vuelo”.

Alexis recordó que en 2026 se cumplen 9 años del infarto que estuvo a punto de costarle la vida y que lo dejó en bancarrota y sin trabajo.

“No hay tormenta (por la separación de Cinthia). Son 9 años del aviso de vida que tuve: ¿tú crees que no voy a estar agradecido con el trabajo que tengo y con lo que he vivido?”.

Contó que, por ejemplo, su hija Roberta ya tiene novio, lo que lo coloca ante un nuevo reto como papá.

