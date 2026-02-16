Suscríbete
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’

Mucho se especuló sobre la incursión de la joven actriz a la puesta en escena, y aunque llegó a negarse la noticia, finalmente se confirma.

Febrero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lara-Campos-Matilda (1).jpg

Lara Campos, la hija del productor Kiko Campos, se confirmó como artista invitada en ‘Matilda, el musical’.

“Y con eso está garantizada la taquilla y que corran todos al teatro porque esta niña ha demostrado que tiene un imán de taquilla impresionante, es Lara Campos”.

A finales del 2025 se anunciaba con bombo y platillo la puesta en escena ‘Matilda, el musical’. Desde el anuncio de la obra se comenzaron a barajar nombres, principalmente de la protagonista del musical.

La favorita para estelarizar a ‘Matilda’ era Michaela, la hija del fallecido conductor de televisión, Daniel Bisogno.

A mediados de 2025, en exclusiva vimos a Michaela en sus primeros ensayos. En aquel momento, y debido a que era amigo de Daniel Bisogno, Alex Gou le abrió las puertas a la niña para ser parte del proyecto, por lo que la impulsó a prepararse con clases de canto y baile.

Sin embargo, Michaela quedó fuera de ‘Matilda’. Así lo confirmó Alex Gou ante los medios el 16 de diciembre, y dijo los motivos: “No estaba preparada mentalmente porque no había pasado el luto de su papá”.

“Michaela es mi sobrina, hija de un gran amigo de muchos años, Michaela estaba capacitada para hacer el papel, pero no estaba preparada para hacerlo”.

“En el momento de las audiciones, estos teatros le recordaban a su papá todo el día, y ella se sentó conmigo y me dijo: ‘tío, yo no quiero hacerlo’”, dijo Alex Gou. Es decir, la decisión la tomó la propia Michaela.
“No había pasado su luto, se me hacía muy cruel a mí seguirle. Más adelante, veremos qué pasa, pero ahorita, no es que le haya dado la espalda. Yo sé mi relación con ella y mi compromiso con Daniel Bisogno”, reiteró el productor de obras como ‘El Tenorio Cómico’ y ‘Spamalot’.

Otra polémica ‘Matilda’

Poco días después de que bajaran a Michaela del proyecto, el productor Gou anunció a su hija Emilia como la protagonista. Esa decisión generó una ola de comentarios negativos.

En respuesta, Alejandro publicó en sus redes sociales un mensaje indirecto que alude a la polémica: “La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango”.

De esta forma, Gou buscó hacer a un lado las dudas sobre la legitimidad de la selección actoral, al tiempo que enfrentó las acusaciones de nepotismo que surgieron tras revelarse el nombre de su hija como actriz principal.

La noticia desencadenó una lluvia de cuestionamientos en las redes sociales: “¿No que sería Michaela Bisogno?”, “otra nepobaby, tanto casting para ese show”, “¿Por qué no entró Michaela? le habías prometido el papel de Matilda”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron al productor.

En tanto, Alex sigue presumiendo a Emilia como protagonista: “Mi ‘Matilda’ hermosa y talentosa”, y añadió que habrá otras actrices alternando en el mismo papel.
Cabe mencionar que hay varias actrices que alternan el personaje de ‘Matilda’. Una de ellas es Elena, así como Raffaella y
Emilia, la hija de Alex Gou. Además, anticiparon que habría una estrella invitada.

Anuncian a Lara Campos

De forma inmediata a que se anunciaba a la estrella invitada era la periodista Martha Figueroa quien daba a conocer que “van a alternar unas ‘Matildas’. Una de las ‘Matildas’ es la hija del productor, de Gou, que ha estado preparando a su hija para que sea la ‘Matilda’. Otros habían dicho que iba a ser la hija de Bisogno… sé que una de las ‘Matildas’ y con eso está garantizada la taquilla y que corran todos al teatro porque esta niña ha demostrado que tiene un imán de taquilla impresionante, es Lara Campos”.

La comunicadora explicaba que a pesar de que el personaje “tendría que ser tal vez una niña más pequeña”, la hija del productor Kiko Campos’ “‘da el gatazo’ porque se ve más chiquilla”, expresó Figueroa.

Además, junto a su compañero en el programa ‘Así se hacen los chismes’, Hugo Maldonado, abundaron que a “esa niña está super viral. Y además ha llenado no sé cuántas veces ella solita el Auditorio (Nacional). En Perú es un suceso la niña”.

Recientemente, la cuenta de Instagram de ‘Matilda, el musical’ hizo oficial que Lara Campos será artista invitada y estará en diversas funciones de la puesta en escena.

Matilda Lara Campos Jaime Camil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
