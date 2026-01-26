Suscríbete
Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”

El productor fue criticado cuando se anunció que el personaje de Matilda no sería interpretado por Michaela, hija de Daniel Bisogno

Enero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
alejandro gou emilia gou.jpg

Emilia Gou hará a Matilda

Instagram

“Tengo 37 años produciendo”, dice Alejandro Gou al empezar a explicar por qué su hija interpretará a Matilda dentro del musical que produce él mismo.

La elección de la protagonista de la versión teatral de la famosa película protagonizada por Danny de Vito y Mara Wilson fue polémica desde el principio, ya que supuestamente sería la hija de Daniel Bisogno, Michaela, la que interpretaría a Matilda.
Sin embargo, como lo informamos en TVyNovelas, Michaela quedó fuera de ‘Matilda’. Gou aseguró hace una semana que la niña “no estaba preparada mentalmente porque no había pasado el luto de su papá”.

Michaela es mi sobrina, hija de un gran amigo de muchos años, Michaela estaba capacitada para hacer el papel, pero no estaba preparada para hacerlo. En el momento de las audiciones, estos teatros le recordaban a su papá todo el día, y ella se sentó conmigo y me dijo: ‘tío, yo no quiero hacerlo’”, dijo Alex Gou.

El anuncio de esta decisión provocó una ola de críticas en su contra, a la cual el productor contesta con dureza.

"¿Tú crees que yo arriesgaría mi carrera y expondría a una niña por un capricho? Y si hubiera sido así, lo diría. ¿Qué les importa? Es mi obra y es mi dinero. Pero no es así”.
Alejandro Gou defiende el talento de su hija

Alejandro Gou se defendió de las críticas con el argumento de su experiencia como productor teatral.

“No quiero hablar, quiero que hablen los personajes, que ellos sean los que hablen en el escenario. La gente también cuestionaba por qué elegí a Danna Paola en “Wicked”. Quiero que el público la vea (a su hija en el personaje de Matilda)”.

El productor dice que está seguro de la preparación y talento de Emilia, su hija.

“El público verá que está más preparada que nadie y ella sabe que soy el más exigente con ella. Yo jamás la exhibiría”.

El personaje de “Matilda”, hay que recordar, se alternará entre Emilia Gou, Raffaella y Elena.

Matilda Alejandro Gou Emilia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
