Lara Campos Nació el 20 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Es actriz, cantante y youtuber que se hizo famosa al combinar su carrera en la telenovela ‘La doble vida de Estela Carrillo’ y su presencia como creadora de contenido en YouTube e Instagram, inspirada por su hermana Nath Campos. Se catapulto a la fama viral gracias a la canción infantil ‘RHENNÉ’, que explotó en TikTok y la consolidó como fugar infantil en México y Latinoamerica. Fue anunciada como artista invitada en ‘Matilda, el musical’. Es hija del productor Kiko Campos y su media hermana es la también actriz Gloria Aura.