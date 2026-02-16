Suscríbete

Lara Campos

Nació el 20 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Es actriz, cantante y youtuber que se hizo famosa al combinar su carrera en la telenovela ‘La doble vida de Estela Carrillo’ y su presencia como creadora de contenido en YouTube e Instagram, inspirada por su hermana Nath Campos. Se catapulto a la fama viral gracias a la canción infantil ‘RHENNÉ’, que explotó en TikTok y la consolidó como fugar infantil en México y Latinoamerica. Fue anunciada como artista invitada en ‘Matilda, el musical’. Es hija del productor Kiko Campos y su media hermana es la también actriz Gloria Aura.

Lara-Campos-Matilda (1).jpg
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’
Mucho se especuló sobre la incursión de la joven actriz a la puesta en escena, y aunque llegó a negarse la noticia, finalmente se confirma.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez