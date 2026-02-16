El histórico discurso de Salma Hayek al ganar su premio TVyNovelas; “Gracias a mis pocos amigos”

Salma Hayek tuvo una historia corta en la televisión mexicana.

No obstante, fue tan exitosa que se ha convertido en una leyenda: su actuación en “Teresa”, su único protagónico en los melodramas, le valió ganar el premio TvyNovelas a Mejor Revelación Femenina.

De hecho, hizo historia porque en aquel 1989, fue nominado en dos categorías para los premios: mejor revelación y mejor villana.

Hay que recordar que Teresa es un personaje ambiguo al inicio de la historia, pues parece la historia de una cenicienta que lucha por salir de la pobreza con base en su esfuerzo... pero de pronto se convierte en una mujer ambiciosa que busca perseguir el mismo sueño de su abuela: ser rica a costa de cualquier cosa.

Con la producción de Lucy Orozco, la telenovela tenía en los roles de coprotagonistas a Rafael Rojas, Daniel Giménez Cacho y Miguel Pizarro como los tres hombres que se rinden ante el encanto de Teresa... y de sus engaños.

El discurso de Salma Hayek

Al recibir el premio TVyNovelas, Salma dio una muestra del talante y carácter que la llevarían a triunfar en Hollywood: segura de sí misma y agradecida pero también contundente al momento de hablar con la verdad.

Con un impresionante vestido en blanco y negro, largo hasta los tobilos, Salma recibió el premio de manos de Miguel Pizarro.

“Tengo muchos a quienes agradecer este premio: primero a Dios, luego a mi productora Lucy Orozco”, dijo Salma.

La actriz, al año siguiente, comenzó un periplo para viajar a Estados Unidos y triunfar en Hollywood, lo cual logró de manera vertiginosa hasta convertirse en una de las estrellas más importantes del cine y representante de México.

Este fin de semana, Hayek fue figura central en el anuncio de la entrega de incentivos fiscales para estimular la producción de cine mexicano. Recordó, por cierto, que México fue “la cuna” de su éxito.

Efectivamente, durante la entrega de los TVyNovelas del 89, Salma ya mostraba esta convicción de agradecimiento.

“Agradezco a todo el equipo de producción, a los camarógrafos, los maquillistas... a los de vestuario... porque todos me dieron un gran apoyo moral”.

Salma tuvo que superar, en efecto, el escepticismo y críticas de quienes pensaron que era muy joven y sin suficiente experiencia para interpretar a Teresa.

En esa premiación, por tanto, fue enfática en señalar: