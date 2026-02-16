Suscríbete
Famosos

El histórico discurso de Salma Hayek al ganar su premio TVyNovelas; “Gracias a mis pocos amigos”

La actriz mexica tuvo una historia corta en los melodramas pero muy exitosa

Febrero 16, 2026 • 
Alejandro Flores
salma hayek (1).jpg

“Teresa” fue su único protagónico

ViX y TikTok

Salma Hayek tuvo una historia corta en la televisión mexicana.

No obstante, fue tan exitosa que se ha convertido en una leyenda: su actuación en “Teresa”, su único protagónico en los melodramas, le valió ganar el premio TvyNovelas a Mejor Revelación Femenina.
De hecho, hizo historia porque en aquel 1989, fue nominado en dos categorías para los premios: mejor revelación y mejor villana.
Hay que recordar que Teresa es un personaje ambiguo al inicio de la historia, pues parece la historia de una cenicienta que lucha por salir de la pobreza con base en su esfuerzo... pero de pronto se convierte en una mujer ambiciosa que busca perseguir el mismo sueño de su abuela: ser rica a costa de cualquier cosa.
TE RECOMENDAMOS: Taina Pimentel enfrenta a Ale Jaramillo: “Dijeron que estaba con Lupillo por puro interés”
Con la producción de Lucy Orozco, la telenovela tenía en los roles de coprotagonistas a Rafael Rojas, Daniel Giménez Cacho y Miguel Pizarro como los tres hombres que se rinden ante el encanto de Teresa... y de sus engaños.

El discurso de Salma Hayek

Al recibir el premio TVyNovelas, Salma dio una muestra del talante y carácter que la llevarían a triunfar en Hollywood: segura de sí misma y agradecida pero también contundente al momento de hablar con la verdad.
Con un impresionante vestido en blanco y negro, largo hasta los tobilos, Salma recibió el premio de manos de Miguel Pizarro.

“Tengo muchos a quienes agradecer este premio: primero a Dios, luego a mi productora Lucy Orozco”, dijo Salma.

La actriz, al año siguiente, comenzó un periplo para viajar a Estados Unidos y triunfar en Hollywood, lo cual logró de manera vertiginosa hasta convertirse en una de las estrellas más importantes del cine y representante de México.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

brenda bezares (2).jpg
Famosos
Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte
Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
Febrero 15, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores

Este fin de semana, Hayek fue figura central en el anuncio de la entrega de incentivos fiscales para estimular la producción de cine mexicano. Recordó, por cierto, que México fue “la cuna” de su éxito.
TE RECOMENDAMOS: Majo Aguilar publica foto con su novio misterioso y sus fans aseguran que ya saben quién es
Efectivamente, durante la entrega de los TVyNovelas del 89, Salma ya mostraba esta convicción de agradecimiento.

“Agradezco a todo el equipo de producción, a los camarógrafos, los maquillistas... a los de vestuario... porque todos me dieron un gran apoyo moral”.

Salma tuvo que superar, en efecto, el escepticismo y críticas de quienes pensaron que era muy joven y sin suficiente experiencia para interpretar a Teresa.

@chismografo_mx

Hace 34 años la guapisima y talentosa actríz Salma Hayek recibió el premio Tvynovelas por su protagonico en la segunda versión de la Telenovela Teresa . #SalmaHayek #TelenovelaTeresa #premiostvynovelas #JuevesRetro #TBT #Chismografo_mx #ChismografoMx 📹 vía VictorManuelVikmar / todos los derechos del video Televisa

♬ sonido original - @chismografo.mx

En esa premiación, por tanto, fue enfática en señalar:

“Agradezco también por el apoyo moral a mi familia, a mis pocos amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas y al público”.

Salma Hayek Teresa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
leo rosas cantantemuerto.jpg
Famosos
Finalista de “La Voz México” muere a los 27 años: sucumbió ante la depresión
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
FOTO-tvyn-R.psd.png
Famosos
“El humor para mí no es irrespetuoso, es irreverente”, Nora Velázquez
Febrero 15, 2026
 · 
Grisel Vaca
el soyate (1).jpg
Famosos
Al interior de El Soyate, el rancho en el que se crió Pepe Aguilar y el más querido por Ángela
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
samadhi zendejas alana flores.jpg
Famosos
Alana Flores revela mensajes con Samadhi Zendejas y asegura que miente
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
majo aguilar novio (1).jpg
Famosos
Majo Aguilar publica foto con su novio misterioso y sus fans aseguran que ya saben quién es
La cantante no ha querido revela públicamente el nombre de su nuevo amor
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
gomita.jpg
Famosos
Hermano de Gomita critica su nuevo look pero ella se defiende
La influencer reveló incluso que había usado extensiones de cabello desde los 18 años y nunca se los había quitado
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
sebatstian rulli y angeliqueboyer.jpg
Famosos
Angelique Boyer publica fotos inéditas con Sebastián Rulli por Día del Amor: “Parece perfecto pero no lo es”
La actriz publicó un poema en el que explica por qué ama a Rulli
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilarcasadelosfamosos.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar acusa a su familia de vetarlo en La Casa de los Famosos: “Me corrieron”
El rapero asegura que tiene pruebas de que ya estaba contratado para la temporada 2026 de Telemundo
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores