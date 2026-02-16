Aislinn Derbez revela su secreto para mantenerse delgada y no es el gimnasio ni una dieta

Aislinn Derbez generó un montón de comentarios en sus redes sociales cuando declaró que odiaba el gimnasio.

No sólo eso, sino que ha sido captada en varios videos comiendo gorditas, quesadillas y tamales.

Ella misma acepta que hay una contradicción en ello:

“La gente me dice: ¿cómo es posible que tengas ese cuerpo si dices que no vas al gym y comes eso?”.

De hecho, publicó un video en el que aparece comiendo quesadillas justo antes de la grabación de su podcast, a pesar de que días antes estuvo enferma del estómago.

¿Cómo es que sucumbe ante esas debilidades pero aún así se mantiene delgada?

La verdad de Aislinn Derbez

Aislinn explica que hay dos elementos que contribuyen a su buena fortuna.

“Hubo un malentendido cuando dije que odiaba el gym, O sea, sí lo odio pero sí voy. No me mato, pero sí voy”. dijo la actriz en un video publicado en su facebook.

La actriz ha insistido en varias ocasiones en su podcats que su concepto de belleza no es algo relacionado con el cuerpo, sino con la actitud. “Para mí la belleza es autenticidad; es que hagas lo que quieras y te valga lo que piensan los demás”.

Pero acepta que tiene un curioso privilegio.