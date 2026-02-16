Protagonista de “Mentiras” abandona el musical por una cirugía y pide que recen por él

Fher Soberanes difícilmente cancelaba sus participaciones en “Mentiras”.

El actor, cantante y doblador de voz interpretaba a Daniela, uno de los personajes protagonistas de Mentiras, en la versión drag.

Sin embargo, su vida acaba de cambiar de manera radical: se está quedando sordo.

En realidad se trata de un problema que comenzó hace cinco añs, durante la pandemia por covid.

“Empecé a escuchar zumbidos en un oído y luego en el otro, a veces corto, a veces largo”, contó Soberanes en una serie de videos publicados en su perfil de Instagram.

El actor contó que cuando recibió finalmente el diagnóstico, quedó en shock: padece otoesclerosis, definido médicamente como un crecimiento óseo anormal en el oído medio que causa pérdida de la audición.

“Cuando me dijeron que me iba a quedar sordo fue un shock para mí, fue como si a un pintor le dijeran que le van a cortar las manos”.

¿Cuál es el padecimiento de Fher Soberanes?

Fher señala que esta enfermedad es hereditaria y que en principio, le explicaron que era progresiva e irreversible.

Ciertamente, el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación explica:

“Actualmente, no hay tratamiento farmacológico eficaz para la otosclerosis. Existe la esperanza de que la investigación que se está haciendo sobre la remodelación de los huesos podría identificar nuevas terapias potenciales”.

El único remedio posible desarrollado por la medicina hasta ahora es la cirugía:

“En un procedimiento conocido como estapedectomía, el cirujano inserta una prótesis en el oído medio que pasa alrededor del hueso anormal y permite que las ondas sonoras puedan viajar hasta el oído interno, restaurando así la audición”.

Fher Soberanes buscó esta opción y finalmente este fin de semana se ha sometido a la operación por lo que pidió a sus seguidores que hagan una oración para que salga bien del procedimiento.