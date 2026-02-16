Suscríbete
Fátima Bosch se DESPLOMA y cae en carro alegórico mientras saludaba en un desfile en Ecuador

La ‘Miss Universo’ fue invitada en el ‘Desfile de la Fiesta de Fruta y de las Flores de Ambato’.

Febrero 16, 2026 
Ericka Rodríguez
Fátima-Bosch.jpg

La ‘Miss Universo’ comenzó a sentirse mal mientras desfilaba en un carro alegórico.

‘La Miss Universo 2025’, Fátima Bosch, se desvaneció sobre un carro alegórico durante el ‘Desfile de la Fiesta de Fruta y de las Flores de Ambato’, en Ecuador, que se llevó a cabo el pasado domingo 15 de febrero.

Las imágenes del incidente recorrieron las redes sociales rápidamente, generando preocupación entre los asistentes y los seguidores de la reina de belleza, quien de inmediato recibió atención del personal y logró recuperarse.

En el clip, Fátima aparece saludando desde la cima de un carro alegórico decorado con el lema: “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”. De manera repentina, Bosch perdió el equilibrio, se sujetó de la estructura y cayó de rodillas.

En tanto, el equipo del evento y personal que la acompañaba subieron de inmediato para asistirla, mientras comenzó a realizar gestos para solicitar espacio y aire mientras era auxiliada. Durante el percance estuvo consciente y advirtió molestias para respirar, lo que acrecentó la preocupación de los presentes.

Tras varios minutos de atención, la ‘Miss Universo’ logró sentirse recuperada y decidió continuar con el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo. Finalmente, aunque logró terminar el recorrido, no retomó la interacción directa con la multitud.

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador formaba parte de su primera gira oficial como ‘Miss Universo’, iniciada el 14 de febrero tras compromisos en Puerto Rico. Esta gira internacional había comenzado el 21 de enero en Guatemala y contemplaba diversas actividades públicas y culturales.

Bosch estuvo acompañada por Mara Topic, ‘Miss Ecuador 2024’, con quien también compartió reuniones y eventos. El desfile en Ambato era el evento central de su visita y reunió a miles de asistentes en las avenidas Cevallos y Quito.

Testigos relataron que, minutos antes del incidente, la modelo mexicana lucía pálida y visiblemente debilitada. Ya en la carroza, saludando a la multitud, comenzó a mostrar signos de malestar.

Además del desfile, Bosch ofreció una conferencia donde compartió detalles sobre su experiencia en Miss Universo y aspectos personales, invitando al público a acercarse y participar.

Su agenda oficial en Ecuador se extiende hasta el 18 de febrero, incluyendo otras actividades institucionales y culturales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias.
