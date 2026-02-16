Suscríbete
Emmanuel Palomares ahora es un vaquero: así aprendió a florear la cuerda y jinetear caballo

El actor se prepara junto a Emilio Marcos y Brandon Peniche para la telenovela “Hermanos Coraje”

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
Los protagonistas de Hermanos Coraje: Emmanuel, Brandon Peniche, Sofía Castro y Emilio Marcos

Chamarra de mezclilla con borrega por dentro. Camiseta sin mangas y pantalón negro. Así es como se viste ahora Emmanuel Palomares.

El nuevo atuendo ha fascinado a las fans de Palomares, quien, sin embargo, no sólo está concentrado en su apariencia sino en el aprendizaje de una nueva forma de vida.
“Mami soy tu vaquero” se titula un video compartido por Palomares en el que se muestra cómo ha dedicado las semanas recientes a aprender a florear la cuerda y jinetear caballo, dos de las nueve suertes charras.
El actor lo hace no sólo por gusto sino porque así se lo exige su nuevo personaje en “Hermanos coraje”, la nueva telenovela producida por José Alberto Castro y en la que compartirá pantalla con Emilio Osorio y Brandon Peniche.

El nuevo Emmanuel Palomares

Se trata de la historia de tres hermanos Juan, Jerónimo y Lalo, que deben enfrentarse al feroz cacique del pueblo (Sergio Goyri) para salvar sus tierras, defender a su madre y conquistar el amor de su vida.
El personaje de Brandon Peniche es más sobrio y sereno, vestido más en el estilo del capataz. Emilio, que aparece como el menor de los hermanos Coraje, un joven idealista y enamoradizo. Finalmente, a Emmanuel se le ve con un matiz de “galán salvaje”, con la camisa siempre desabotonada, lo que permite ver su pectoral trabajado en el gimnasio.

En el video publicado este fin de semana, se ve a los tres actores guiados por un charro para aprender a dominar al caballo, caminar juntos y cabalgar.

EMMANUEL PALOMARES Hermanos Coraje
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
