Hija de Daniel Bisogno queda fuera de ‘Matilda’ pese a promesa y revelan quién lo decidió

Hace seis meses, vimos a Michaela Bisogno en los primeros ensayos para el musical de ‘Matilda’, que el productor Alex Gou estrenará en marzo de 2016.

En aquel momento, y debido a que era amigo de Daniel Bisogno, Alex Gou le abrió las puertas a Michaela para ser parte del proyecto, por lo que la impulsó a prepararse con clases de canto y baile.

Sin embargo, Michaela quedó fuera de ‘Matilda’. Así lo confirmó Alex Gou ante los medios este 16 de diciembre, y dijo los motivos: “No estaba preparada mentalmente porque no había pasado el luto de su papá”.

“Michaela es mi sobrina, hija de un gran amigo de muchos años, Michaela estaba capacitada para hacer el papel, pero no estaba preparada para hacerlo”.

“En el momento de las audiciones, estos teatros le recordaban a su papá todo el día, y ella se sentó conmigo y me dijo: ‘tío, yo no quiero hacerlo’”, dijo Alex Gou. Es decir, la decisión la tomó la propia Michaela.

“No había pasado su luto, se me hacía muy cruel a mí seguirle. Más adelante, veremos qué pasa, pero ahorita, no es que le haya dado la espalda. Yo sé mi relación con ella y mi compromiso con Daniel Bisogno”, reiteró el productor de obras como ‘El Tenorio Cómico’ y ‘Spamalot’.

¿Quiénes protagonizarán Matilda?

Aunque las niñas no se han confirmado, Martha Figueroa adelantó que será Lara Campos quien interprete a Matilda. Sin embargo, habrá varias actrices que cubran la gran cantidad de funciones durante 12 semanas.

Por ahora, está confirmado el elenco adulto de la obra: Desde Jaime Camil hasta Gloria Aura; Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff también formarán parte de la versión mexicana del musical que ha triunfado en Broadway y Londres.

¿Quién es la mamá de Michaela Bisogno?

Michaela Bisogno Riva Palacio es hija de Cristina Riva Palacio, la segunda y última esposa de Daniel Bisogno. El conductor de “Ventaneando” estuvo casado con la también comunicadora de 2014 a 2019, año en el que decidieron ponerle punto final a su matrimonio, aunque continuaron con una relación cordial, pues Daniel siempre cuidó de su hija.