Aída Pierce confiesa que expareja de Héctor Parra intentó ponerla en su contra: “Tenía IRA desbordada”

La actriz reveló que sin cercanía de por medio, la mujer comenzó a hablarle muy mal del actor.

Febrero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aída-Pierce-Héctor-Parra.jpg

Aída Pierce dio a conocer que una expareja de Héctor Parra quiso ponerla en contra del actor.

YouTube

“Yo a ti ni te conozco, por qué me andas platicando esas cosas”.

La actriz Aída Pierce tuvo un reciente encuentro con la prensa y ahí contó que una expareja de Héctor Parra habría intentado ponerla en contra del actor. Sin vínculo ni cercanía de por medio, Pierce advirtió las malas intenciones de la mujer. Pese a no revelar su identidad, se cree que podría tratarse se Paulina Garrido, quien ha respaldado la denuncia de Ginny y Alexa Hoffman por presuntos abusos.

“Es una güerita que está del lado de Ginny, raramente terminó siendo amiga. Yo estoy con ella en una película y me platicaba muchas cosas “(y le decía) yo a ti ni te conozco, por qué me andas platicando esas cosas’. ‘Es que fue pareja de él, esto, esto y esto…’. Le digo, ‘mira, a mí no me gusta el chisme’. Me pareció desbordada su ira hacía Héctor”, indio Aída.

A própósito de Ginny contó que fue por culpa de la actriz que tuvo que tomar distancia de su querido Héctor.

“Yo traigo un problema con ella porque yo grababa ‘Alegrías del medio día’ y enfrente estaban grabando ‘Chiquilladas’, y a la única que veía pasar con una cara seria era a ella. ‘No le vaya a cae mal que tú y yo estemos saliendo como amigos cuando ya fuimos novios una vez. Mejor te dejo’”, le habría dicho Aída a Héctor, pues él le mencionó sus planes: “’yo va voy en serio con ella, me voy a casar con ella’. Le dije ‘qué padre, te deseo lo mejor y yo me hago a un ladito’”.

La exintegrante de ‘Humor es… Los comediantes’ afirmó que está del lado de Héctor y que no cree en las acusaciones de Ginny y Alexa Hoffman.

“Lo que percibo es una tendencia como de una venganza, de un rencor que le tiene muy feo”, dijo.

Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”

El noviazgo de Aída y Héctor

En una entrevista previa, Pierce con que fue pareja de Parra y que la relación sumó varios años, aunque no especificó cuántos. “Estábamos intermitentemente porque él era muy fiestero, y yo estaba con mi hijo. Íbamos mucho a la discoteca y yo llegaba con un cansancio espantoso, y ya llegaba muerta y no podíamos ni platicar… Le decía ‘mira, te quiero mucho pero no nos llevamos, no coincidimos en muchas cosas”, relató la actriz.

Y agregó que “rompíamos y luego me volvía a buscar, regresábamos hasta que en un momento le dije ‘te quiero mucho como amigo. Vamos a vernos cuando necesitemos vernos de vez en cuando y entonces yo supe cuando empezó a andar con Ginny Hoffman, y yo a ella siempre, siempre desde chiquita la veía en el otro estudio donde estaban grabando ‘Chiquilladas’, mucho más pequeña que yo, pero siempre con una carita así de ‘nadie me merece’”.

Aída habría advertido que podría ocasionarle problemas con su nueva pareja. Ginny Hoffman, por lo que se alejó por completo y terminó su amistad con el histrión.

“Le dije ‘vamos a tener una dificultad porque si tú vas en serio con esta chica yo siento que es muy celosa o por lo menos siempre tiene la nariz estirada y yo no te quiero brindar un problema y a mí no me cae bien. Entonces no quiero volverte a ver nunca en la vida, haz tu vida y nos hablamos de vez en cuando’”, expresó Pierce.

Finalmente, perdió el contacto con Héctor quien cumple una sentencia de 12 años y 6 meses por corrupción de menores agravado.

Aida Pierce
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
