Impacta la transformación de Jaime Camil como ‘TRONCHATORO’ en ‘Matilda, el musical’

A unas semanas del estreno de ‘Matilda, el musical’, una de las revelaciones que más causaba expectativa era el de Jaime Camil, quien dará vida a la temida ‘Tronchatoro’.

Por ello, la producción dio a conocer el diseño de imagen al que fue sometido Camil y luego se presentó cómo lucirá uno de los personajes más imponentes de la historia.

La presentación se da después de que se hiciera público el elenco completo de la versión mexicana, interpretada por figuras consolidadas en teatro y televisión, como Verónica Jaspeado, Ricardo Margaleff, Gloria Aura, Gicela Sehedi, María Elisa Gallegos, María Perroni Garza y el propio Jaime Camil, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”

La caracterización no pasó desapercibida, El maquillaje, vestuario y la presencia escénica del histrión despertaron comentarios inmediatos y centraron a ‘Tronchatoro’ en la conversación antes de su llegada al escenario.

Camil y su experiencia en la transformación

La elección de Jaime para meterse en la piel de ‘Tronchatoro’ no resulta ajena a su trayectoria, pues uno de los antecedentes más recordados por el público es en su papel en ‘Por ella soy Eva’, donde interpretó a un personaje femenino.

Esa experiencia previa ha reforzado la percepción de que Camil cuenta con las herramientas actorales necesarias para dar vida a un personaje intenso, dominante y visualmente extremo.

‘Matilda, el musical’ estará integrado por Ricardo Margaleff interpretará al ‘Sr. Wormwood’, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la ‘Sra. Wormwood’. El personaje de la ‘Srta. Honey’ será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura.

NO TE VAYAS SIN LEER: Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

Gisela Sehedi encarnará a la ‘Sra. Phelps’ y en ensamble estará la talentosa hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, María, entre muchos otros.

La producción de Alex Gou se estrenará el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

