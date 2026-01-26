Suscríbete
Famosos

Impacta la transformación de Jaime Camil como ‘TRONCHATORO’ en ‘Matilda, el musical’

El aspecto del actor como la malvada directora del colegio ha generado expectativa.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jaime-Camil-Tronchatoro.jpg

Jaime Camil dará vida a ‘Tronchatoro’.

Instagram

A unas semanas del estreno de ‘Matilda, el musical’, una de las revelaciones que más causaba expectativa era el de Jaime Camil, quien dará vida a la temida ‘Tronchatoro’.

Por ello, la producción dio a conocer el diseño de imagen al que fue sometido Camil y luego se presentó cómo lucirá uno de los personajes más imponentes de la historia.

La presentación se da después de que se hiciera público el elenco completo de la versión mexicana, interpretada por figuras consolidadas en teatro y televisión, como Verónica Jaspeado, Ricardo Margaleff, Gloria Aura, Gicela Sehedi, María Elisa Gallegos, María Perroni Garza y el propio Jaime Camil, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”

La caracterización no pasó desapercibida, El maquillaje, vestuario y la presencia escénica del histrión despertaron comentarios inmediatos y centraron a ‘Tronchatoro’ en la conversación antes de su llegada al escenario.

Camil y su experiencia en la transformación

La elección de Jaime para meterse en la piel de ‘Tronchatoro’ no resulta ajena a su trayectoria, pues uno de los antecedentes más recordados por el público es en su papel en ‘Por ella soy Eva’, donde interpretó a un personaje femenino.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Esa experiencia previa ha reforzado la percepción de que Camil cuenta con las herramientas actorales necesarias para dar vida a un personaje intenso, dominante y visualmente extremo.

‘Matilda, el musical’ estará integrado por Ricardo Margaleff interpretará al ‘Sr. Wormwood’, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la ‘Sra. Wormwood’. El personaje de la ‘Srta. Honey’ será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura.

NO TE VAYAS SIN LEER: Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

Gisela Sehedi encarnará a la ‘Sra. Phelps’ y en ensamble estará la talentosa hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, María, entre muchos otros.

La producción de Alex Gou se estrenará el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

Jaime Camil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aline jim.jpg
Famosos
Alina Lozano fue eliminada y además humillada por su propia pareja en "¿Apostarias por mí?”
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacóin.jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de su vida íntima con Marco Chacón: “una pareja es más que sexo”
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gabriel-garzon-topo-gigio.jpg
Famosos
Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’
Enero 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Shocker-pelea.jpg
Viral
‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital
El luchador fue atendido por paramédicos que acudieron a su domicilio tras el altercado.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mochaorejas vix.jpg
Series y Cine
Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos
Damián Alcazar interpreta al criminal en ocho capítulos basados en un libro de Olga Wornat
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebes oxigeno.jpg
Viral
La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás
Las imágenes muestran al papá y la mamá cargando a un bebé cada uno; ambos necesitan oxígeno suplementario cada vez que los llevan al hospital
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro gou emilia gou.jpg
Famosos
Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”
El productor fue criticado cuando se anunció que el personaje de Matilda no sería interpretado por Michaela, hija de Daniel Bisogno
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores