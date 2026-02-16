Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer

“Vamos a quitarte ese exceso de piel y bolsitas que tenemos en el párpado superior y las bolsitas que ya son muy evidentes en el párpado inferior”.

A inicios del mes de febrero, Toñita acaparó los reflectores tras barrer y trapear con el matrimonio de Carlos Rivera. La cantante dejó con la boca abierta a todo internet al asegurar que Cynthia Rodríguez conoce un secreto sobre su esposo Carlos, y si bien no quiso afirmar nada, dejó en el aire que el matrimonio es una simulación.

La intérprete fue captada en un evento musical al que acudió para apoyar a su expareja, el también cantante Paolo Rubboli, y aunque mantienen una relación muy cercana, Toñita aclaró que no reanudaron su relacion.

Toñita recordó que, cuando aún era novia de Paolo, los medios de comunicación especulaban que su vínculo era fingido, pues había rumores de que Rubboli era homosexual.

TE RECOMENDAMOS: Toñita barre y trapea con matrimonio de Carlos Rivera en EXPLOSIVAS declaraciones

Al tiempo, los reporteros le preguntaron a la exacadémica su opinión sobre el comparativo que se hizo de su romance con el matrimonio de Carlos y Cynthia que, a pesar de ser uno de los más estables en el medio artístico, siempre ha sido blanco de especulaciones; la más notable, la que asegura que al originario de Tlaxcala le atraen las personas de su mismo sexo.

Toñita negó que la situación fuera similar y sugirió que detrás de la historia de Rivera y Rodríguez hay muchas cosas escondidas.

“Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe..., ella sabe cosas, hermana, sabe cosas y, lo que ella sabe, se lo va a llevar a la tumba y, lo que yo sé, me lo voy a llevar a la tumba, ambas sabemos; conozco a Carlitos desde que comenzó, era un bebé, entre pasillos, todos nos conocemos”, precisó.

Tratando de no hacer más alboroto, Toñita dejó en claro que nunca ha hecho afirmaciones sobre el matrimonio y que lo único que ha dicho es que le parece que tienen la relación que ambos han querido construir.

“Lo que yo creo es que es una bonita pareja, eso es lo que pienso”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: Toñita se retracta y dice que sus comentarios sobre Carlos Rivera eran una broma

Tras el escándalo, busca mejorar su apariencia

Tras sus explosivas declaraciones, Toñita ha salido ha querer desmentir su palabras en más de una ocasión y ante la poca aceptación de sus seguidores y detractores, la intérprete prefirió priorizar en su apariencia.

La cantante veracruzana acudió con la doctora Lizeth Ferrer, quien le recomendó un procedimiento estético en busca de verse rejuvenecida.

“Lo que le vamos a hacer es una blefaroplastía. Vamos a quitarte ese exceso de piel y bolsitas que tenemos en el párpado superior y las bolsitas que ya son muy evidentes en el párpado inferior”, explicó la especialista.

Al tiempo que le indicó que dentro de los cuidados postoperatorios se encuentra mantenerse en reposo por cinco días. “Tranquila significa que no levantes cosas pesadas, no manejes, no viajes… no exponerte al sol, no tomar antigripales, té verde, jugo verde, árnica, aunque la tía te la recomiende porque la gente que se ha desangrado en este consultorio es por el árnica”.

La estrella le hizo saber sus inquietudes a la doctora, dentro de las que estaban saber si hay alguna repercusión en los ojos, a lo que la doctora Ferrer le indicó que no, pues “en esta cirugía no tocamos el globo ocultar… te vamos a operar con una tecnología que se llama ‘Renuvion’ que hace un corte nítido, no quema los tejidos, no daña, con la finalidad de que tú te recuperes lo antes posible”.

Y agregó que “para cicatrizar vamos a utilizar ‘Indiva’, es una radiofrecuencia de regeneración celular, no son las radiofrecuencias convencionales en los spas, es una radiofrecuencia de grado médico que nos ayuda a cicatrizar y regenerar las células de manera más rápida. Adiós moretones más rápido, tu cicatriz sea más bonita”, dijo la doctora.

NO TE VAYAS SIN LEER: Toñita habla otra vez de Carlos Rivera: se contradice y niega sus propias palabras

Finalmente, Toñita se quedó optimista y tranquila al saber que su recuperación y mejor imagen estará lista para inicios de marzo, cuando ya tiene comprometidas fechas de conciertos y grabaciones.

