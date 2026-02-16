Suscríbete
Finalista de “La Voz México” muere a los 27 años: sucumbió ante la depresión

Leo Rosas fue pupilo de Yahir en el reality show y ganó el segundo lugar en 2019

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
leo rosas cantantemuerto.jpg

Leo Rosas atravesaba una crisis emocional

Instagram

“Todos estamos sorprendidos”, declaró la tarde de este 15 de febrero Alfredo Mendoza, tío abuelo del cantante Leo Rosas.

El artista boliviano fue conocido en México por su participación en 2019 en La Voz México, donde fue pupilo de Yahir. Su talento lo llevó incluso hasta ganar el segundo lugar del concurso.
Sin embargo, su carrera no despegó como esperaba y volvió a su natal Bolivia, donde se siguió dedicando a la música pero con éxitos esporádicos.
Este 15 de febrero se conoció la noticia de que Leo Rosas murió en la madrugada. Le llamaron a su madre a la 5 de la mañana para avisarle que encontraron su cuerpo en la casa donde habitaba en Santa Cruz, Bolivia.
Tenía 27 años y apenas ayer por la noche había publicado un video en su cuenta de Instagram en el que mostraba una cena aparentemente romántica con una canción melancólica.

El último mensaje de Leo Rosas

Ahora se entiende que pudo haber sido una despedida, de acuerdo con lo que contó su tío abuelo a Noticias Bolivisión.

“Todo mundo dice: era un gran artista. Pero lo que pasa es que sufría de depresión: eso sucedió. Padecía esa enfermedad y tuvo este desenlace”.

La muerte de Leo Rosas fue conocida por Yahir, quien publicó una foto en la que aparecen juntos en el set de “La Voz México” y recuerda los momentos de popularidad y éxito que vivieron en el reality de canto.
Alfredo Mendoza también contó que Leo era artista desde los 3 años.

“A esa edad él vio a un guitarrista y él me pidió una guitarra. Yo le dije, si te aprendes una canción, yo te la regalo. Y así fue, artista desde esa edad”.

Contó que la depresión de Leo era algo de lo que estaban al tanto si familia y su círculo de amistades más cercano.

“Sus padres siempre lo apoyaron; él estaba en tratamiento pero ustedes saben que la depresión es una enfermedad que no se sabe el desenlace:"

Descanse en paz, Leo Rosas.

Yahir Cantante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
