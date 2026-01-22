Suscríbete
Critican a Alex Gou por darle papel de ‘Matilda’ a su hija y no a Michaela Bisogno; la tachan de ‘nepobaby’

El productor de teatro responde a las acusaciones de nepotismo tras elegir a su hija como protagonista.

Enero 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alex-Gou-Matilda.jpg

El productor teatral enfrenta críticas por elegir a su hija como ‘Matilda’.

Instagram

“¿No que sería Michaela Bisogno?”, “otra nepobaby, tanto casting para ese show”…

Luego de que se confirmara que la hija de Alejandro Gou será la encargada de dar vida a ‘Matilda’ en el musical que él mismo produce, se desató una ola de críticas, sobre todo entre quienes querían ver a Michaela Bisogno.

Y es que desde la mitad del 2025, la hija del fallecido conductor de televisión, Daniel Bisogno, ya era vista ensayando para la puesta teatral que se estrenará en 2026.

En aquel momento, y debido a que era amigo de Daniel, Alex Gou le abrió las puertas a Michaela para ser parte del proyecto, por lo que la impulsó a prepararse con clases de canto y baile.

bisogno-michaela.jpg

Daniel Bisogno murió en febrero de 2025

Instagram

Sin embargo, Michaela quedó fuera de ‘Matilda’. Así lo confirmó Gou ante los medios y dijo los motivos: “No estaba preparada mentalmente porque no había pasado el luto de su papá”.

“Michaela es mi sobrina, hija de un gran amigo de muchos años, Michaela estaba capacitada para hacer el papel, pero no estaba preparada para hacerlo”, expresó.

“En el momento de las audiciones, estos teatros le recordaban a su papá todo el día, y ella se sentó conmigo y me dijo: ‘tío, yo no quiero hacerlo’”, dijo Alex Gou. Es decir, la decisión la tomó la propia Michaela.

“No había pasado su luto, se me hacía muy cruel a mí seguirle. Más adelante, veremos qué pasa, pero ahorita, no es que le haya dado la espalda. Yo sé mi relación con ella y mi compromiso con Daniel Bisogno”, reiteró el productor de obras como ‘El Tenorio Cómico’ y ‘Spamalot’.

Se confirma a Emilia Gou como ‘Matilda’

Aunque se mencionaban varios nombres para la protagonista de la obra como Lara Campos, finalmente se seleccionó a la hija del productor, lo que encendió las críticas.

En respuesta a los comentarios negativos, Alejandro publicó en sus redes sociales un mensaje indirecto que alude a la polémica: “La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango”.

De esta forma, Gou buscó hacer a un lado las dudas sobre la legitimidad de la selección actoral, al tiempo que enfrentó las acusaciones de nepotismo que surgieron tras revelarse el nombre de su hija como actriz principal.

La noticia desencadenó una lluvia de cuestionamientos en las redes sociales: “¿No que sería Michaela Bisogno?”, “otra nepobaby, tanto casting para ese show”, “¿Por qué no entró Michaela? le habías prometido el papel de Matilda”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron al productor.

En tanto, Alex sigue presumiendo a Emilia como protagonista: “Mi ‘Matilda’ hermosa y talentosa”, y añadió que habrá otras actrices alternando en el mismo papel.

Cabe recordar también que ‘Matilda’ tiene confirmados a Jaime Camil como ’Tronchatoro’, Gloria Aura como ‘La Maestra Miel’, Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff como los padres de la protagonista.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
