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José Eduardo Derbez recuerda sus malas experiencias en Hoy: “Me sentía fatal”

El actor cuenta que le ha pedido a algunos periodistas que no publiquen sus secretos

Septiembre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
JOSE EDUARDO DERBEZ.jpg

José Eduardo Derbez

Captura Mixologando

José Eduardo Derbez hizo varias confesiones en su podcast más reciente de Mixologando.

Aunque es el anfitrión y en esta ocasión la invitada fue Martha Figueroa, la conversación llevó a José Eduardo a hablar de su propia experiencia como celebridad en los medios de comunicación.
Contó, por ejemplo, que ha sentido la tentación de “mandar investigar” a periodistas a quienes considera que lo critican de sobremanera.

“Hay una en particular que me tira... ya sabes, cosas pasivo agresivas. Y un día sí me puse a investigarla pero no a profundidad. Pero pensé, ¿y si contrato a un investigador privado?”.

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José Eduardo cuenta su historia en “Hoy”

José Eduardo dice que tiene una relación estrecha con muchos periodistas de espectáculos a quienes incluso les ha pedido que no se hable de ciertas cosas sobre su vida privada.
Y eso lo llevó a recordar la época en la que estuvo en el programa “Hoy”, donde solía presentar noticias de famosos, muchas veces de farándula.

“Me costaba mucho trabajo porque yo me llevo muy bien con casi todos los del medio. Entonces a veces si me tocaba dar notas medio fuertes... de personas que conocía”

Lo que hacía José Eduardo es que al terminar la nota, le marcaba a la personas para disculparse.

“Oye tuve que dar esta nota pero me siento fatal... fue horrible”

josé eduardo derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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