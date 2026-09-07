José Eduardo Derbez recuerda sus malas experiencias en Hoy: “Me sentía fatal”

José Eduardo Derbez hizo varias confesiones en su podcast más reciente de Mixologando.

Aunque es el anfitrión y en esta ocasión la invitada fue Martha Figueroa, la conversación llevó a José Eduardo a hablar de su propia experiencia como celebridad en los medios de comunicación.

Contó, por ejemplo, que ha sentido la tentación de “mandar investigar” a periodistas a quienes considera que lo critican de sobremanera.

“Hay una en particular que me tira... ya sabes, cosas pasivo agresivas. Y un día sí me puse a investigarla pero no a profundidad. Pero pensé, ¿y si contrato a un investigador privado?”.

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José Eduardo cuenta su historia en “Hoy”

José Eduardo dice que tiene una relación estrecha con muchos periodistas de espectáculos a quienes incluso les ha pedido que no se hable de ciertas cosas sobre su vida privada.

Y eso lo llevó a recordar la época en la que estuvo en el programa “Hoy”, donde solía presentar noticias de famosos, muchas veces de farándula.

“Me costaba mucho trabajo porque yo me llevo muy bien con casi todos los del medio. Entonces a veces si me tocaba dar notas medio fuertes... de personas que conocía”

Lo que hacía José Eduardo es que al terminar la nota, le marcaba a la personas para disculparse.