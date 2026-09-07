Ernesto Laguardia DESPERTÓ por el coraje que le hizo pasar Apio Quijano: “Se me hizo medio pend3j0"

Durante seis semanas, Ernesto Laguardia ha enfrentado críticas por ser ‘mueble’ dentro de La Casa de los Famosos México, aunque también hay público que lo apoya y lo ha salvado de la eliminación. Pero ya despertó.

Ocurrió la noche del 6 de septiembre, luego de la visita de exhabitantes de otras temporadas, en la dinámica de ‘Congelados’, donde Alexis Ayala, Ricardo Peralta, Dalilah Polanco y Apio Quijano entraron a decirles sus verdades.

Apio Quijano fue el más criticado, por irse a la yugular contra Mariana Ochoa. Le dijo: “Tuviste la experiencia que ningún otro participante ha tenido, que es regresar”.

“Y regresaste siendo una gran víctima, lo has hecho muy bien porque todos nos lo creemos, pero en el exterior jamás permitirías que te arrastraran como lo han hecho, porque tú hoy por hoy estás defendiendo mucho a la mujer. Es una buena estrategia. Pero ya se está cayendo la víctima, tú eres mucho más que eso, mucho más interesante e inteligente y tienes mucho qué aportar”.

Hubo a quienes les pareció excesivo el comentario de Apio, incluido Ernesto Laguardia, quien en varias ocasiones dijo a la cámara que el integrante de Kabah es un pend3j0.

“No puedes hablar de esa manera. No por lo que me dijo a mí, en burla, feo, falta de respeto. Puedes decir las cosas como los otros tres. A mí se me hace que lo que te dijo a ti fue una gran falta de respeto, te sacó tus trapitos al sol, ¿o qué? Se me hizo medio pendejo el cabrón, así de fácil. Me cayó muy mal”.

“Yo creo que una manera muy pendeja. Cada quien lo que se merece”, reiteró Ernesto a Mariana.

Ernesto habló (y fuerte) de lo que pasó durante el congelados que se vivió en el posicionamiento 🫣#marianaochoa #lacasadelosfamososmx #lcdlf #LaCasaDeLosFamososMxl pic.twitter.com/D3mMsxS83A — MARIANA OCHOA (@soymarianaochoa) September 7, 2026

Ernesto Laguardia quedó enojado después de la entrada del Apio, y dice que se le hizo “medio pendejo el cabron” 💀🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/3j2teovRad — David Arellano (@DavidHernare) September 7, 2026

Más tarde, Ernesto Laguardia volvió a comentar lo mismo, aunque Memo Schutz le cortó la inspiración.

Ernesto sigue molesto con Apio, yo también lo pienso, “se me hizo un pendejo, inició faltándole el respeto a Mariana” bien Ernesto, si Mariana no está nominada prometo votar por usted! #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/WonzaXwrVp — Mario (@locker126) September 7, 2026

Por si fuera poco, en la cocina, hablando con Ese Pérez, Ernesto Laguardia soltó: “Pobre pend3jo, además ¿quién ching4dos es El Apio?”