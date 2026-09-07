¿Quiénes son los habitantes sorpresa de La Granja VIP?

La segunda temporada Granja VIP comienza con la presentación de los 4 granjeros sorpresa.

Con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, el reality show de Azteca comenzó con la entrada de Carlos Trejo, quien aseguró que llevaba consigo la espada de Drácula.

“Es la original... para aquellos que dicen que no existía”, dijo Trejo.

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La lista completa de los granjeros de la segunda temporada

Hasta antes de esta gala de estreno, La Granja VIP anunció a 16 granjeros



Carlos Trejo (Investigador paranormal y escritor) Ivonne Montero (Actriz y cantante) Niurka Marcos (Vedette, actriz y bailarina) Manelyk González (Influencer y personalidad de realities) Fernando Lozada (Empresario e influencer fitness) Kunno (Creador de contenido y TikToker) Daniela Alexis “La Bebeshita” (Influencer y conductora) Kenny Avilés (Vocalista de Kenny y los Eléctricos) Rafael Mercadante (Conductor y actor) María Karunna (Cantante, integrante de Caló) Mónica Escobedo (Comediante de stand up) Kevyn Contreras “El Bicolor” (Creador de contenido / deportista) Natalia Alcocer (Actriz y conductora) Abigail Pak “La Coreañera” (Creadora de contenido) Kenia Ontiveros Lizbeth Rodríguez

La segunda en entrar fue la Bebshita, quien dijo que será la sinceridad fue mayor herramienta.

La entrada de Niurka Marcos fue estrepitosa como suele ser el carácter de la vedette. Llegó al foro con su novio Bruno y repitió la frase que la hizo famosa en el reality La Mansión VIP.

“Yo lo traje y lo mío, me lo llevo”.

Natalia Alcocer fue otra granjera que provocó polémica debido a su enfrentamiento con Flor Rubio, a quien calificó como “pésima periodista”. Rubio recibió el respaldo del resto de los críticos ya que consideraron que Natalia se equivocó al atacar a la periodista en vez de concentrarse en los granjeros.

Los granjeros sorpresa de la segunda temporada

La primera granjera revelada fue Pimpinela Escarlata, que llegó vestida de charra y acompañada de luchadores.

Pimpinela es una histórica representante de la lucha libre que no solamente ha luchado en el cuadrilátero contra sus rivales deportivos, también contra la discriminación de género.

Dos de los granjeros sorpresa entraron como dúo: El Mono Osuna y Pascal Nadaud. Los dos han sido concursantes de Exatlón y llegaron a La Granja VIP en una especie de intercambio de realities de Azteca.

Los granjeros sorpresa serán anunciados al final de la gala de estreno de La Granja VIP. Aquí te informaremos quiénes son en cuanto se presenten en vivo.