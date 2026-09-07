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Niurka prefiere ir al baño que saludar a Manelyk e Ivonne Montero: "¡Patética!”

La Granja VIP reunió a las tres famosos, quienes tienen viejas rencillas

Septiembre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
manelyk niurka ivonne.jpg

Ivonne Montero, Manelyk y Niurka

Captura La Granja VIP

El triángulo de odio comenzó en una Casa de los Famosos de Telemundo, donde coincidieron Ivonne Montero, Niurka y Manelyk.

Al principio eran un equipo y parecían invensibles. Pero a punto de llegar a la final, sucedió una traición: acusaron a Montero de hablar mal de Niurka a sus espaldas. Manelyk entonces se convirtió en rival acérrima de la vedette y constantemente se enfrentaban en los posicionamientos.
Finalmente el público tomó partido por Montero: Niurka fue expulsada mientras que Ivonne ganó el reality por encima de Manelyk.
Ahora La Granja VIP las reúne para su segunda temporada y ninguna de las tres defraudó a sus seguidores.
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El pleito de Niurka con Ivonne Montero

La primera en entrar a La Granja fue Niurka, quien de inmediato hizo gala de su carácter dominante.
Luego entró Ivonne Montero y en cuanto la vio en la puerta de la granja, Niurka se levantó del sillón y se fue al baño haciendo un ademán de desprecio.
Más tarde, volvió y le dio un abrazo que fue calificado por los críticos de hipócrita.
“Eso es más falso que un billete de tres pesos”, dijo Alfredo Adame.

Rey Grupero fue incluso más fuerte y aseguró que esas actitudes solamente son el preámbulo de las traiciones que se vienen entre ellas.

El pleito de Niurka con Manelyk

La entrada de Manelyk no fue diferente. Niurka otra vez fingió que tenía cosas más importantes que hacer: se levantó del sillón y se fue mientras Manelyk saludaba y abrazaba a todos los granjeros.

Manelyk la vio le alcanzó a gritar: “No me superas después de año y medio... ¡Patética!
En este caso no hubo falso abrazo y por el contrario, a lo largo de la gala, la influencer y especialista de realities insinuó que no se lleva bien con algunas de las granjeras.

Niurka Marcos Manelyk Ivonne Montero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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