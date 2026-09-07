Flor y Ese Pérez fueron al carrusel de ELIMINACIÓN mientras nuevo integrante ENTRÓ a La Casa de los Famosos Mx

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México trajo muchas sorpresas y emociones. Exhabitantes entraron a decir verdades y una persona más se integró a la competencia.

La primera habitante en regresar a la Casa de los Famosos México fue Cynthia Klitbo, pese a que pidió a sus fans que no votaran por ella.

Memo Schutz y Gema Garoa también se salvaron...

Flor Vigna y Ese Pérez llegaron al carrusel final... El eliminado fue: Flor Vigna.

Las sorpresas no se detuvieron, pues entró un nuevo habitante. “En esta noche tan especial, tan llena de sorpresas, donde escucharon muchos consejos, sensaciones, regaños de habitantes destacados... ¿Qué creen?”, dijo Galilea Montijo.

Del carrusel, parecía que entraría Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Apio Quijano. Pero la habitante que se integró a la competencia fue Gala Montes.