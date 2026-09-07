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Ricardo Peralta volvió con un REGAÑO a los famosos de La Casa: “Les están pagando, ¡y mucho!”

“Sin llorar, muñequitas”, les dijo ‘la más poderosísima de La Casa’ a los habitantes que ya se quieren ir, o no quieren jugar.

Septiembre 06, 2026 • 
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Ricardo Peralta

ViX

Semanalmente, cada habitante de La Casa de los Famosos México recibe un pago, sumado al reconocimiento final en caso de que queden en primer lugar. Por lo que durante seis semanas, el público ha esperado que jueguen, se diviertan y se nota la pasión para avanzar en la competencia.

Pero luego de los regaños de Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys Ramírez y hasta ser exiliados por MUEBLES, hay quienes no les interesa ganar los 4 millones de pesos, y otros que hasta pidieron a sus fans que NO voten por ellos, como Cynthia Klitbo.

El domingo 6 de septiembre llegaron algunos exhabitantes de temporadas pasadas, incluida ‘la más poderosísima de La Casa': Ricardo Peralta.

“Igual muebles o no, ya están funados. Hay una vida después de la luna. Somos mexicanos, no nos tiramos al suelo, somos valientes. Cuando te dicen que no, decimos '¿Y si sí?’. Esa es la belleza de ser mexicano”.

El influencer que fue funado hace dos años, volvió más fuerte para regañarlos: “Es más lindo cuando uno gana y la vanaglorian, pero a través de su vida, han aprendido más de sus fracasos que de sus éxitos”.

“Cada mexicano en este lugar los está viendo. Y el mensaje que están dando es: ‘No te muevas, opuede salir mal’. ¡Pero somos seres humanos, nos equivocamos!”

“Estamos viendo en esta casa robots. No tengan miedo. NO estamos diciendo que queremos sangre, solo que sean ustedes, que se diviertan. Faltan semanas y depende de ustedes de seguir creando contenido. Entrar acá y no ganar, y ni siquiera intentarlo, es mediocre.

“Una funa también es un aplauso. Y si entraron aquí es porque quieren ser memorables. Y creo que quienes tienen miedo a la funa, deberían tenerle miedo a ser olvidados”.

Incluso, Ricardo dijo: “Si tú me preguntas qué frases han quedado esta temporada, no sabría decirte, quizá ninguna”.

“Ya hice un club, ya hice sus credenciales. Me echan una llamada y hacemos un tour ‘funadas’, el dinero no se va; sí se van un rato las marcas, pero todo vuelve”, dijo Ricardo.

“Queremos ver más. Sin llorar muñequitas, porque les están pagando, ¡y mucho!”, sentenció quien se creía la más poderosa de La Casa de los Famosos México, pero no llegó a la final.

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