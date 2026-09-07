¿Qué pasó entre Martha Figueroa y Claudia Lizaldi después de que le dijo “vieja horrenda”?

Martha Figueroa recordó el amargo episodio que vivió con Claudia Lizaldi, quien la llamó “vieja horrenda”.

El pleito comenzó cuando la periodista habló en su programa “Así se hacen lisos chismes” de un supuesto coqueteo entre Lizaldi y Juan Soler, compañeros en una obra de teatro.

En el podcast Mixologando, la periodista contó que después de haber ese episodio, Claudia Lizaldi le mandó un audio largo a Pepillo Origel para que se lo reenviara a ella.

Y entonces Martha decidió hacerlo público en su propio programa de Youtube. “Lo hice para que sirviera como derecho de réplica”, dijo.

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¿Martha Figueroa y Cluadia Lizaldi han hablado después de su altercado?

Esto es lo que se sabía públicamente. Pero ahora, Figueroa complementa la historia con lo que sucedió días después.

“Se armó una grande”, dice.

De acuerdo con su relato, el mensaje de Lizaldi resultó contraproducente para la conductora de MasterChef, ya que en redes sociales se le criticó por usar frases como “vieja horrenda” en contra de Martha.

Incluso después, Lizaldi le mandó otro mensaje a Pepillo para reclamarle por haberle mandado el audio a Figueroa. “Pero conmigo no ha hablado desde entonces”, revela la periodista.

Figueroa cuenta que, de hecho, cuando le preguntan por el incidente, suele decir dos cosas.

“Primero dijo que todo había sido una broma. Pero luego decía que ni me conocía”.

Para ella, la enseñanza es que a veces es mejor no hacer una bola de nieve con comentarios que recibe de famosos.