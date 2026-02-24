Suscríbete
Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver

Romina Mircoli quiere que su tía le regrese los restos de su madre.

Febrero 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La hija de Dulce, la cantante pide que le regresen las cenizas de su madre.

“Las tiene (las cenizas) una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien”.

El debate en torno a la herencia y los restos de la cantante Dulce siguen en el ojo del huracán. Y es que ahora la hija de la intérprete informó que emprenderá acciones legales para recuperar las cenizas de su madre.

Romina Mircoli, la única hija de la cantante, dijo que los restos permanecen bajo resguardo de terceros.

Por ello, su equipo legal manifestó que además del proceso para recuperar las cenizas, la heredera de la artista también abrió otra denuncia por el uso indebido de la imagen de Dulce.

A través del programa ‘De primera mano’, el abogado de Mircoli indicó que su clienta comenzó el papeleo formal para reclamar las cenizas al considerar que deben estar en manos de la familia directa y no de la hermana de la intérprete de ‘Tu muñeca’, quien las tiene consigo desde la muerte de Dulce.

El conflicto legal surge luego de que Romina le pidió a su tía y a su prima que le regresaran los restos, pero se negaron.

“Sí hay un proceso porque estoy por recuperar y quiero recuperar las cenizas de la cantante Dulce. Las tiene (las cenizas) una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien”, dijo el abogado Gerardo Rincón.

En la emisión televisiva se explicó que el proceso busca que las autoridades determinen quién tiene derecho legal sobre las cenizas y al tiempo, ordene su entrega.

El abogado de Mircoli también habló sobre la denuncia que recae en el productor Sergio Gabriel, quien intentaría realizar un homenaje para la fallecida artista.

Romina habría tomado como uso indebido al legado musical de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ que Sergio Gabriel no le advirtiera de sus intenciones, y como dueña de la imagen y regalías de Dulce, no le autorizó su uso.

La hija de la cantante mediante su abogado, expresó que el productor no sólo no le pidió permiso sino que hasta ella se acercó para mediar la situación, pero no hubo buena voluntad, por lo que decidió actuar de forma legal.

