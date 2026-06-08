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Roger González confiesa su orientación y cuál ha sido su peor cita

El influencer y conductor lo descubrió en vivo durante un podcast

Junio 07, 2026 • 
Alejandro Flores
roger gonzalez.jpg

Roger González

Instagram

Roger González descubrió su orientación en vivo durante la entrevista en un podcast.

El influencer y conductor participaba en “Enkamados"cuando le preguntaron si tendría sexo en la primera cita.
Comenzó entonces una profunda disquisición que lo llevó a preguntarse cuál era su verdadera orientación.
“Ni en la primera ni en la segunda. No tiene que ver con los días sino con la química”.
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Fue en ese momento que Roger se dio cuenta que vive su sexualidad dentro de un espectro llamado demisexualidad.

“Solamente tengo sexo cunado me siento atraído sentimentalmente, creo que tengo eso”.

¿Qué significa ser demisexual, la orientación de Roger González?

El conductor publicó el fragmento del podcast en su cuenta de Instagram junto con un mensaje divertido.

“No lo sabía pero ¡ahora lo sé!”.

La Universidad Europea tiene en su blog oficial una larga explicación sobre la demisexualidad.

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Ahí se explica que “es una orientación sexual que forma parte del espectro asexual y se caracteriza por una condición concreta: la atracción sexual no aparece de manera espontánea, sino que se desarrolla únicamente cuando existe un vínculo emocional sólido”.

  • Entre los rasgos más habituales de la demisexualidad el blog de la Universidad enumera:
  • El deseo sexual no surge en interacciones superficiales.
  • La atracción se activa tras establecer un lazo emocional significativo.
  • Existe una clara diferenciación entre atracción emocional, romántica y sexual.
  • El deseo puede ser menos frecuente, pero se vive de forma intensa.

El olor a cigarro lo arruina todo para Roger González

Roger también compartió en ese mismo podcast cuál ha sido su peor experiencia sexual. Al narrarla, incluso reveló que fue un encuentro frustrado porque “simplemente no pude”.
Roger cuenta que no soporta el olor a cigarro en la boca.

“Cuando no me doy hasta que llega el momento, no puedo, no puedo, no puedo con el olor a cigarro. Y detuve la situación; es muy desagradable porque huele la pie... no nací para conectar con la gente que huele a cigarro”.

Roger González
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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