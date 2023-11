Mary Boquitas denuncia a Sergio Andrade en Estados Unidos; esto es todo lo que sabemos

María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, reveló que decidió denunciar a Sergio Andrade en Estados Unidos por los hechos ocurridos en los años 80’s, cuando se casó con el productor musical cuando apenas tenía 15 años.

Mary Boquitas fue contundente en ese aspecto: está harta de guardar silencio y espera que se le haga justicia, por lo que decidió tomar acciones legales en contra de su exesposo, Sergio Andrade, en una corte de Los Ángeles. Quien fuera el mánager de Gloria Trevi comenzó a seducir a Raquenel Portillo cuando ella tenía 14 años y se casaron poco tiempo después. El matrimonio duró cinco años.

La historia de Mary Boquitas ha tomado relevancia gracias a la bioserie de Gloria Trevi Ellas Soy Yo, pero también gracias a su podcast En Boca Cerrada, en donde ha revelado algunos detalles poco conocidos de lo que pasó cuando fue víctima del llamado “Clan Trevi-Andrade”.

¿Qué dijo Mary Boquitas sobre la denuncia que interpuso contra Sergio Andrade ? Esto es todo lo que sabemos.

MARY BOQUITAS EXIGE JUSTICIA E INTERPONE UNA DENUNCIA CONTRA SERGIO ANDRADE

Mary Boquitas explicó por qué decidió denunciar a Sergio Andrade en Los Ángeles, Estados Unidos:

“Creo que la congruencia es importante para poder llevar un mensaje. Mi historia ya no la pude evitar. A mí ya me sucedió lo que me sucedió y ni modo, gracias a eso soy quien soy hoy, lo acepto y lo asumo”

“Le agradezco a Dios que al menos soy sobreviviente, que no perdí la vida, y no caí en otras cosas, porque más víctimas han terminado de otra manera, desafortunadamente”, señaló Raquenel Portillo , quien señaló que, por esa razón, decidió emprender la denuncia contra Andrade.

“En Estados Unidos es una denuncia civil, la pueden encontrar online. No puedo hablar mucho de este tema porque estamos trabajando en ampliarla, pero se le va a denunciar por los cargos que se le tienen que denunciar”.

“Estamos haciendo un análisis de todos los cargos porque son muchísimos para poder establecer la denuncia penal”, concluyó.