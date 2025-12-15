Suscríbete

Roberto Carlos

Roberto Carlos Moreira Braga, más conocido simplemente como Roberto Carlos, es un cantautor y músico brasileño, uno de los principales representantes de la Música Popular Brasileña (MPB) y balada romántica.

Roberto Carlos sufre accidente mientras grababa especial de Navidad; “fallaron los frenos”
El cantante brasileño conducía su Cadillac cuando enfrentó un aparatoso accidente.
Diciembre 15, 2025
Ericka Rodríguez