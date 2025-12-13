Daniel Arenas vuelve con “Guardián de mi corazón” a las telenovelas de TelevisaUnivision

Después de tres años fuera de la pantalla de las estrellas en Televisa, Daniel Arenas volverá a protagonizar una telenovela que ambiciona con volver a cautivar al público, pues se trata de una historia que hemos visto varias veces y que siempre genera conversación.

Se trata de la nueva versión de ‘Amores veraderos’, y que en TV Azteca se llamó ‘Amor en custodia’. Eduardo Yáñez y Sergio Basáñez, respectivamente, tenían el papel principal del guardaespaldas que se enamora de la protagonista, y ahora, en 2026, ese rol quedará bajo la tutela de Daniel Arenas.

Cabe recordarse que ‘Amor en custodia’ es original de Argentina, y ha tenido varias versiones en países como Colombia. Entre 2012 y 2013, la versión de Televisa fue la favorita, con Erika Buenfil y Eduardo Yáñez como la pareja protagonista.

Ahora, el productor Juan Osorio prepara “Guardián de mi corazón”, con Daniel Arenas y Silvia Navarro en los roles protagónicos. La pareja joven, ahora será interpretada por Paulina Goto y Diego Klein.

Daniel Arenas protagonizó telenovelas y luego se fue a Telemundo

Desde 2022, cuando terminó ‘S.O.S Me estoy enamorando’, Daniel Arenas no había protagonizado una telenovela en TelevisaUnivision. En aquella ocasión compartió créditos con Irán Castillo, bajo la producción de Lucero Suárez.

Previamente, vimos a Daniel en ‘Médicos, línea de vida’, y había labrado un camino en la pantalla con telenovelas como ‘Despertar contigo’, ‘La Gata’ y Corazón Indomable, donde compartió créditos con Ana Brenda Contreras en el remake de ‘Marimar’, protagonizada por Thalía en 1994.

En 2024, decidió terminar su faceta de conductor en Telemundo, donde participó en ‘Hoy dia’.

¿Daniel Arenas está en '¿Quién es la máscara?’ con un personaje?

En la temporada actual de '¿Quién es la máscara?’, tal parece que Daniel Arenas es uno de los personajes. Recientemente, Ana Brenda Contreras sospechó de su excompañero.

En su papel de investigadora, Ana Brenda estuvo atenta a las pistas del personaje Carro Ñero, y cuando mencionaron la palabra “Indomable”, la actriz no pudo pensar en otra cosa que en la telenovela que compartió con Daniel Arenas. Incluso bromeó y recordó que lo besaba en la ficción.