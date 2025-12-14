Suscríbete
La fecha de la muerte de Abraham Quintanilla es un misterio para la policía y el forense

AB Quinatnilla 3 anunció la muerte de su padre la mañana de este 13 de diciembre

Diciembre 13, 2025 • 
Alejandro Flores
abraham quintanilla.jpg

Abraham Quintanilla Jr

Instagram

La noticia de la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, fue informada la mañana de este sábado 13 de diciembre.

Su hijo mayor AB Quintanilla 3 hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram en dond escribió: “Con gran dolor les hago saber que mi papá murió hoy”.
La familia llamó al departamento de exámenes médicos del condado The Nueces, cuya labor precisamente es determinar la causa de la muerte a través del dictamen de un médico forense.
TMZ reportó que efectivamente el médico forense del condado recibió la notificación pero rechazó el caso.

“No aceptaron la jurisdicción, lo que significa que no se está investigando su muerte porque no hay sospecha de trauma, crimen ni nada que pudiera alertar sobre su fallecimiento”, reportó el portal.

El cuerpo fue entonces entregado a una funeraria.

El misterio detrás de la muerte de Abraham Quintanilla

Abraham Quintanilla fue un elemento clave en la carrera de su hija Selena. Él mismo había sido músico y cuando descubrió el talento de Selena para el canto, decidió enfocarse en construir su carrera musical junto con su otro hijo AB Quintanilla 3, a quien se le atribuye el estilo de la cantante: una fusión entre el tex mex, la cumbia y el pop.

Selena y su padre tuvieron luego un distanciamiento cuando ella decidió casarse con Chris Perez, el guitarrista de la banda.
Tras varios meses de enfrentamientos, Abraham aceptó la decisión de su hija a pesar de que fue algo “muy doloroso”, según reveló él mismo en el documental “Selena y los Dinos”.

El portal TMZ habló con le departamento de exámenes médicos del condado para saber la causa de la muerte pero se dijo que es una información no disponible. Tampoco se ha podido determinar, por cierto, la fecha de la muerte de Abraham.

“El departamento de exámenes médicos no pudo confirmar la fecha de la muerte. Hemos buscado a la familia Quintanilla para más comentarios pero no hay respuesta”, publicó TMZ.

Abraham Quinanilla Selena Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
