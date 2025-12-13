Suscríbete
Abraham Quintanilla habló de la muerte: “Tengo la esperanza de ver a Selena otra vez”

Esto decía el padre de Selena Quintanilla.

Diciembre 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
Este 13 de diciembre de 2025, AB Quintanilla confirmó la muerte de su padre, el señor Abraham Quintanilla Jr., a los 86 años.

El padre de la famosa Selena Quintanilla vivió los últimos 30 años preservando el legado de su talentosa hija, y dedicándose a la producción de música latina.

En 2024, tuvo una entrevista exclusiva con María Antonieta Collins para el programa Despierta América, desde el museo que alberga los más grandes recuerdos de su hija.

En aquella entrevista, la periodista mexicana le preguntó a Abraham Quintanilla sobre el tema de la muerte y lo que pensaba sobre reencontrarse con su hija Selena Quintanilla. Así, confesó que anhelaba ver viva, en el plano espiritual, a la famosa reina del Tex-Mex.

“Todo lo que tiene que ver con el humano... ahí está la contestación, Mi esposa y yo tenemos la esperanza de ver a Selena otra vez”, dijo Abraham Quintanilla.

“Verla una vez más, viva, en un nuevo gobierno que viene. En ese cambio que viene, que es el reino de Cristo, es durante el tiempo en el que las personas que han muerto en el pasado van a traerlas a la vida, eso es lo que la Biblia dice y lo que creemos mi esposa y yo”.

Abraham Quintanilla atendía personalmente el museo de Selena

“Mi hija ha arreglado todo”, presumió sobre el lugar donde hay objetos personales de Selena Quintanilla. “Todos los días vienen de todas partes del mundo”.

Sobre las críticas que recibió durante tantos años, el señor fue claro: “Eso no me preocupa a mí, al principio sí me molestaba un poco, pero esas cosas negativas las ignoro y las pongo a un lado, no le pongo atención”.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Texano de nacimiento con ascendencia mexicana, inculcó a sus hijos el amor por la música. Notó el talento de Selena y formó ‘Selena y Los Dinos’.

Tras del asesinato de Selena, fue productor ejecutivo de la película biográfica que catapultó a la fama a Jennifer Lopez. Durante su vida posterior se dedicó a la producción de música latina bajo el sello Q-Productions.

¿Qué opinaba Abraham Quintanilla de Yolanda Saldívar, asesina de Selena?

Después de tres décadas del asesinato de Selena, la presencia de Yolanda Saldívar rondó desde la prisión. La discusión que ella y la cantante tuvieron por recursos económicos en torno a las boutiques que la fan administraba, derivaron en la tragedia.

Yolanda ha intentado compartir su versión de los hechos, pero a decir de Abraham Quintanilla, todo lo que decía Yolanda no eran “más que mentiras y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”.

