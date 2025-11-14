Roban las oficinas de Ricardo Pérez, 20 días después del saqueo a la casa de Susana Zabaleta

“El día de ayer nos asaltaron la oficina. Afortunadamente, no había nadie”.

Hace menos de un mes, Susana Zabaleta y su pareja, Ricardo Pérez, se encontraban de vacaciones en Australia cuando ladrones robaron bienes de su hogar aprovechando la ausencia de la actriz.

“Estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje, alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas”, explicó.

Zabaleta explicó que la mujer que trabaja en su casa fue extorsionada y tras engañarla, los pillos entraron a la vivienda de la cantante llevándose con tranquilidad las cosas de valor.

Susana compartió que no es la primera vez que es víctima de la inseguridad y pidió a sus seguidores tener mucho cuidado, pues dijo que el país no es seguro.

“No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ‘ya’, pero esto sigue y sigue”, finalizó.

En ese momento, la intérprete no especificó cuáles fueron los bienes que le fueron robados ni se filtró si acudió a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Oficinas de ‘La Cotorrisa’ también fueron robadas

Pasaron solamente 20 días del incidente donde atracaron la casa de Zabaleta cuando Ricardo Pérez y su compañero de emisión, Slobotzky, tuvieron que hacer una pausa en su contenido para anunciar que también fueron víctimas de robo.

Pérez y Slobotzky expusieron que un grupo de hombres ingresó a sus oficinas para sustraer los artículos de mayor valor que poseen.

En el podcast más reciente de ‘La Cotorrisa’, indicaron que los ladrones entraron y por fortuna no había nadie, hecho que les dio tranquilidad por el staff que realiza el programa.

“Vamos a pasar al siguiente tema, Ricardo, que esto ya es un poco más delicado y nos ponemos más solemnes. El día de ayer nos asaltaron la oficina. Afortunadamente, no había nadie”, comenzó relatando Slobotzky.

Al tiempo que la pareja de Susana, expresó que “fue un robo frustrado”.

Los comediantes aprovecharon para agradecer a las autoridades de Naucalpan por su rápida reacción, misma que frustró el atraco. Añadieron que tras el llamado a emergencias, las patrullas llegaron en dos minutos.

Ricardo y ‘Slobo’ dieron a conocer las imágenes de sus cámaras de seguridad, donde se puede ver a los ladrones recorriendo los espacios, y donde se aprecia que llevan herramientas para romper puertas y cerrojos.

Los individuos no pudieron llevarse nada de valor, pues se percataron del arribo de la policía a través de un intercomunicador.

“Estamos cagad*s de risa porque afortunadamente Lalo, ‘Rorri’, la policía de Naucalpan se súper rifaron y pudieron frustrar el robo y lograron soltar todo a tiempo, pero ya iban con mi compu, no mam*”n, agregó Pérez.

