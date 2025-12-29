Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”

Arturo Carmona ha construido una trayectoria sólida en el entretenimiento mexicano, consolidándose como actor, conductor y una figura constante en la televisión al ser un líder de opinión y dar la cara ante cualquier escándalo. Su matrimonio con Alicia Villarreal terminó mal, pero el lazo siguió por el desarrollo de su hija Melenie. Ambos trataron de construir una relación de respeto y corresponsabilidad, priorizando el bienestar de la joven hasta hoy.

Melenie ha participado en Juego de voces y ha apostado por una identidad artística propia, con una narrativa clara: honrar su origen sin vivir a la sombra de sus padres; sin embargo, el reciente divorcio de su madre de Cruz “N” le ha hecho perder cierta estabilidad familiar.

TVyNovelas acompañó a Arturo Carmona a Puebla, donde junto a su hija serán embajadores de la fundación NMDP MÉXICO, la cual se encarga de recolectar y emparentar células con donantes convirtiendo en héroes a todos los que den el pasó para ayudar de manera global y quienes el próximo 1 de marzo preparan una carrera a beneficio; ahí respondió todo lo que ocurre en su familia, antes de Navidad.

¿Tienes alguna opinión de Cruz “N”?, Melenie lo defendió de alguna forma...

“Sí, mira, al final Cruz siempre fue una figura muy importante para mi hija, cosa que en su momento y hasta la fecha agradecí, por el hecho de que fue la cabeza de mi hija durante muchísimos años. Obviamente siempre dejando claro quién es su padre, él siempre respetó eso, siempre tuvimos esa comunicación para que mi hija y sus hermanos en temas de salud mental estuvieran siempre bien guiados y bueno, tengo mucho que agradecerle a Cruz por el hecho de que, te digo, fue parte importante de la vida de mi hija durante mucho tiempo, además de ser la cabeza del hogar de mi hija, fue responsable de la cabeza del hogar donde mi hija estuvo durante mucho tiempo. Cruz es una persona que tengo el gusto de conocer y es una persona, para mí, muy tranquila, muy trabajadora, siempre procurando a la familia y siempre estuvimos en esa comunicación para la educación de nuestros hijos.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez Instagram

Cruz hizo referencia recientemente a qué tú nunca descuidaste a tu hija y que siempre le pagaste la escuela y te ocupaste de sus gastos, ¿te esperabas eso?

“Sí, bueno, son cosas que siempre han existido, para mí era una responsabilidad de la que siempre me ocupé con amor, principalmente otorgué para mi hija lo que me tocaba, y bueno, él lo comentó y yo se le agradezco, fue un gesto lindo de su parte”.

Es usual de pronto ver cómo los hijos se convierten en moneda de cambio, ¿cómo fue con ustedes?

“Mira, de por sí ese tema es complejo, es difícil poder sobrellevar una relación a distancia, una ruptura para los hijos, porque a veces los hijos se sienten culpables de ello. Yo creo que no debe de ser, porque los hijos después, al final, en la parte emocional y en la parte educativa de ellos, vienen algunas cosas que no deseamos para nuestros hijos. Este es un tema de adultos. Los hijos no son culpables de nada, y hay que hacérselos ver siempre”.

¿Cómo está tu hija después de todo?

Mi hija está bien, emocionalmente también, es una mujer muy fuerte. Mi hija es una mujer ejemplar en muchos sentidos. Ha vivido muchas cosas que se saben, pero la mayoría no, por eso la admiro, es una mujer de gran corazón, noble y muy fuerte. No quiere decir que no sienta, pero sí creo que la hizo más fuerte todo esto, ella está muy preocupada por sus hermanos, está muy preocupada por su mamá, por su papá, ha sido responsable en todos los sentidos.

Arturo Carmona se pronunció ante los polémicos señalamientos de que rechazó un trabajo por cuestiones de homofobia Instagram

Melenie ha dicho que ella ha tenido que cuidar a sus hermanos...

Mira obviamente ve por sus hermanos, al igual que su mamá, como bien sabemos. Su mamá viajaba mucho por su profesión, entonces mi hija, ha tenido también ese sentido común de mujer, además también obviamente, a petición de su mamá, que ayudaba a cuidar de sus hermanos, es algo que mi hija tomó, pero que tal vez no le correspondía.

Arturo, para terminar, ¿qué hubieras hecho tú de haber tenido una pareja que no le hubiera gustado a Melenie?, ¿qué hubieras hecho diferente?

Yo lo que hubiera hecho, obviamente, era preparar a mi hija para lo que viene, porque al final su padre le importa, yo me tardé muchos años en tener una relación, pero yo creo que lo que hubiera hecho es informar a mi hija qué estaba pasando, hacerla partícipe, porque al final es mi niña y me importa mucho que mi hija sepa qué decisión va a tomar su padre, al final esa persona convivirá con mi hija, tenemos que ser transparentes con nuestros hijos.