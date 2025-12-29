Suscríbete
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo

La decisión de la pareja desató rumores de que participarán en un nuevo reality show de Televisa.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
odalys ramirez pato borghetti

Odalys Ramírez y Pato Borghetti tomaron una decisión que cambió su vida profesional y personal.

Instagram

“‘Ah, seguro se van porque sí van a hacer efectivamente este reality de parejas que prepara Televisa’. La respuesta es no”.

Los conductores y esposos Patricio Borghetti y Odalys Ramírez abandonaron sus trabajos en ‘Venga la Alegría’ y ‘Cuéntamelo Ya!’ de forma casi simultánea y los rumores apuntan a que se integrarán a un nuevo reality show de parejas en Televisa.

La pareja no ha confirmado o negado su incursión a alguno de los proyectos, tampoco han hablado sobre su posible mudanza a Miami, sin embargo, la periodista Flor Rubio desató nuevas polémicas.

La comunicadora publicó un video en sus redes sociales donde reaccionó a la despedida de Ramírez del programa ‘Cuéntamelo Ya!’ Y desmintió las especulaciones sobre su posible colaboración en el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

“Se van (Odalys y Patricio) de sus respectivos trabajos porque tienen nuevos proyectos personales y familiares. Y ojo, ya empecé a leer en los comentarios: ‘Ah, seguro se van porque sí van a hacer efectivamente este reality de parejas que prepara Televisa’. La respuesta es no”, mencionó Rubio.

De acuerdo a sus fuentes, su ahora excompañero de ‘Venga la Alegría’ seguirá en TV Azteca mientras que Odalys continuará en Televisa.

“Pato Borghetti sigue trabajando en Televisión Azteca. Ya no todos los días en ‘Venga la Alegría’, pero sí sigue con nosotros. Y Odalys supongo que continuará con algunos proyectos en Televisa. No ‘Cuéntamelo Ya!’, pero probablemente sí ‘La Casa de Los Famosos’ el próximo año o proyectos distintos a los que realizan actualmente”, dijo.

Apenas el pasado 19 de diciembre, el argentino se despidió del programa matutino tras casi nueve años de participar, no sin antes recordar los momentos más importantes que vivió en el programa.

“Me ha pasado de todo. Me tuve que ir un día presentando el programa a ver nacer a Rocco (uno de sus hijos). Aquí una pandemia, el temblor terrible en el 17, mi primer año. Resulta increíble ahora viendo las imágenes, tantas cosas que me han pasado aquí, pero la gran mayoría muy buena“, expresó Borghetti.

El presentador confesó que tenía sentimientos encontrados, pues quería seguir creciendo profesionalmente, pero también le dolía abandonar la emisión.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes. Y es difícil elegir a veces renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo”, finalizó.

Patricio Borghetti Odalys Ramírez Venga la Alegría Cuéntamelo Ya
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
