Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"

En el universo del espectáculo mexicano, pocas figuras poseen un magnetismo como el de Niurka Marcos. Aunque su nombre casi siempre está envuelto en la polémica esta vez es diferente. Ha encontrado el equilibrio en Bruno Espino, actor, modelo y bailarín que, según ella, le devolvió la ilusión.

La historia de este compromiso comenzó con un giro inesperado en abril de 2025, cuando Niurka se encontraba aislada del mundo exterior dentro de La casa de los famosos: All Stars. Frente a las cámaras y ante millones de espectadores, Bruno cruzó las puertas del reality para hacerle una propuesta inesperada: una declaración de amor abierta, valiente, sin temor a la exhibición. Niurka, envuelta en lágrimas y emoción pura, dijo que sí sin pensarlo demasiado.

Hoy, con 58 años, y orgullosa de cada uno de ellos, la vedette asegura que su relación actual es distinta, lejos de las tormentas mediáticas que marcaron sus matrimonios anteriores. Esta será su cuarta boda, pero la primera que la encuentra en una etapa de madurez emocional que ella misma celebra.

En entrevista con TVyNovelas, Niurka lo dejó claro desde la primera frase:

“La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos”.

Niurka, quien tantas veces fue catalogada como explosiva, dice hoy vivir desde otra orilla. Está tranquila, serena, sin prisas. Y no lo esconde: “A esta edad todavía siento nervios, como si fuera la primera vez porque es una relación diferente, con matices distintos”, confesó a esta publicación.

“JAMÁS LE HE TENIDO MIEDO A LA EDAD”

Según relató, Bruno ha sido más que un compañero romántico: “Él no solo es el hombre para mi intimidad, también es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con relación a las experiencias del pasado, la falta de credibilidad”. Detrás de estas líneas se asoma una versión vulnerable de Niurka, una mujer que reconoce haber perdido la fe en el amor. “Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor”, admitió.

Su relación nació en 2024, gracias a un amigo en común, y desde entonces la conexión fue inmediata. Lo hicieron público en agosto de ese año y desde entonces han sido inseparables sin importar la diferencia de edad, de 20 años: “Jamás le he tenido miedo a la edad, más bien la presumo porque mi orgullo es decir que tengo 58 años y que muchas veinteañeras quisieran verse tan perras, tan bellas y felices como yo”.

A Bruno lo describe como un hombre dedicado, atento y profundamente enamorado.

“Tiene 38 años, es un hombre muy maduro, que me demostró que era en serio, que me demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada, él me lo hace todo”.

Bruno estudió odontología y, según contó Niurka, suele cuidarla cuando el cuerpo empieza a reclamar el paso del tiempo: “Él estudió odontología y sabe bastante de medicina, entonces es quien me cura cuando me duelen mis articulaciones, cuando me dan achaques de la edad, hasta cuando me da gripecita. También me ayuda en la prevención, me da vitaminas”.

NIURKA MARCOS: “SOLTÉ LA INDIFERENCIA”

Para una mujer acostumbrada a ser la fuerza dominante en relaciones pasadas, esta nueva dinámica implica un aprendizaje. “Lo más importante es que me enseñó a retomar el camino y a creer en que sí se puede empezar de nuevo y que sí puedo encontrar a alguien que me ame a mí y no a quien soy, ni por lo que soy”.

Quizá la frase que mejor describe su transformación es la siguiente: “Él me enseñó a soltar esa actitud de indiferencia hacia las relaciones, entonces tengo que agradecerle porque es un hombre que siempre me cede el paso, respeta mi lugar, sabe que soy esa estrella, esa artista que la prensa siempre busca”.

La boda, adelantó, será en Mérida, Yucatán, ciudad donde ambos radican desde hace tiempo. No habrá ostentación excesiva. “Será a mi manera. Lo importante no es la ceremonia, sino con quién compartes la vida”. Y como si el amor la hubiera rejuvenecido, Niurka se permite incluso bromear con su propia energía vital: “Bruno todo el tiempo me está enseñando que el sexo no solo es por morbo y saciedad, sino que es un hidratante extraordinario para el organismo y que es benéfico hacerlo más seguido”, soltó entre risas.