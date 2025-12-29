Suscríbete
Famosos

Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”

La conductora de televisión compartió junto a su cuñado un taco mientras aclararon su relación.

Diciembre 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg

Sergio Araiza, cuñado de Yolanda Andrade, desmiente que maneje su dinero.

Instagram

“Sergio no me secuestró, Sergio no maneja mi dinero… Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”.

Hace unos días diversos medios difundían que Marilé, la hermana de Yolanda Andrade, la tenía ‘secuestrada’ junto a su pareja.

“Ustedes recuerdan que Yolanda estuvo en Tulum, y ahí conoció a un señor que se llama Sergio Araiza Roldán, que es coach de vida, le pega a las finanzas, entonces se hizo novio de Marilé y le empezó a decir de qué manera puede invertir el dinero de Yolanda Andrade, porque Marilé no tiene dinero; Yolanda le dio autorización a su hermana para que tenga todo el dinero y ella ya dispone de todo”, dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El comunicador añadió que la gente cercana a la conductora estaba preocupada porque su hermana y su pareja la mantenían alejada y que, supuestamente, no dejaban que nadie la viera. Además, indicó que le tendrían controlado el teléfono celular. “Marilé decide con quién habla Yolanda y cuánto tiempo habla”.

Ante las acusaciones, las hermanas mostraron escenas del intercambio de regalos, los abrazos, los bailes y uno que otro discurso que sucedieron en la Nochebuena de este 2025.

El festejo sirvió, además, para que tanto Yolanda como Marilé y Sergio, negaran los señalamientos de que algo turbio sucedía en la familia.

Pero las aclaraciones no paran, y días después de Navidad, Yolanda reapareció en un video junto a la pareja de Marilé comiéndose un taco de machaca, y ahí volvió a negar que la tengan aislada.

TE RECOMENDAMOS LEER: Yolanda Andrade reaparece en VIDEO, festeja la Navidad y presenta a su mamá

“Sergio no me secuestró, Sergio no maneja mi dinero… Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, enfatizó.

“Respecto a mi hermana, que está muy contenta y está muy feliz, y yo la amo, y nunca lo había pensado bien, a lo que se llama ‘déjalo libre’, como los hijos que son prestados, todos somos prestados. Vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto”, añadió la conductora.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
Famosos
Fanáticos encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ de 1973; fue hallado en un VHS
Diciembre 29, 2025
Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Lorena Herrera revela problemas de salud por llevar una vida fitness: “Pagué las consecuencias”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Bebeshita.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ impacta al someterse a procedimiento estético en vivo tras una mala cirugía
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupita dalessio casa interior.jpg
Famosos
Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara.jpg
Famosos
Momentos que no olvidaremos de "¿Quien es la máscara?” 2025
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, Sergio Araiza tomó la palabra y expresó: “Por favor ya. Estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y lo más denso, de eso viven, dejen de decir lo que están diciendo, que están mintiendo de todo esto”.

Y añadió que está feliz al integrarse a la dinámica de las Andrade. “Esta familia es increíble. Desde que nos conocimos, mi cuñada, hicimos una empatía increíble, enorme, me abrió las puertas de su casa, me abrió las puertas de la familia, es una familia super unida”.

Finalmente, Yolanda envió mensajes de felicitación a sus seguidores y destacó: “El próximo año vamos a disfrutarlo como se pueda”.

Yolanda Andrade Marilé Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bardot y piccoli.jpg
Famosos
El desnudo de 3 minutos con el que Brigitte Bardot se convirtió en símbolo sexual
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
brigitte-bardot--.jpg
Famosos
Luto por Brigitte Bardot, la estrella francesa e ícono de la sensualidad murió a los 91 años
Diciembre 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alex bisogno (1).jpg
Famosos
Alex Bisogno niega que la hija de Daniel sufrió bullying; asegura que la verdad es otra
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (3).jpg
Famosos
5 frases demoledoras de Yolanda Andrade sobre la vida y la muerte en su cumpleaños 54
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
ignacio vega.jpg
Famosos
Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño
Ignacio Vega, un actor protagónico del teatro musical mexicano actual, tiene quemaduras de segundo y tercer grado
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosch kevin alvarez.jpg
Famosos
¿Kevin Álvarez era el hombre ideal de Fátima Bosch? La Miss Universo publica lo que busca en un novio
El futbolista y la Miss Universo tuvieron una relación de cuyo rompimiento jamás se supieron los motivos
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
bad bunny museo.jpg
Famosos
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?
El reguetonero generó polémica al acercarse y tocar una estela maya
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andradeorigel.jpg
Famosos
Juan José Origel reprende a Yolanda Andrade por decir que esta fue su última Navidad
La conductora ha tenido días felices por la visita de su familia pero también críticos en su salud
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores