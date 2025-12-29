Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”

“Sergio no me secuestró, Sergio no maneja mi dinero… Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”.

Hace unos días diversos medios difundían que Marilé, la hermana de Yolanda Andrade, la tenía ‘secuestrada’ junto a su pareja.

“Ustedes recuerdan que Yolanda estuvo en Tulum, y ahí conoció a un señor que se llama Sergio Araiza Roldán, que es coach de vida, le pega a las finanzas, entonces se hizo novio de Marilé y le empezó a decir de qué manera puede invertir el dinero de Yolanda Andrade, porque Marilé no tiene dinero; Yolanda le dio autorización a su hermana para que tenga todo el dinero y ella ya dispone de todo”, dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El comunicador añadió que la gente cercana a la conductora estaba preocupada porque su hermana y su pareja la mantenían alejada y que, supuestamente, no dejaban que nadie la viera. Además, indicó que le tendrían controlado el teléfono celular. “Marilé decide con quién habla Yolanda y cuánto tiempo habla”.

Ante las acusaciones, las hermanas mostraron escenas del intercambio de regalos, los abrazos, los bailes y uno que otro discurso que sucedieron en la Nochebuena de este 2025.

El festejo sirvió, además, para que tanto Yolanda como Marilé y Sergio, negaran los señalamientos de que algo turbio sucedía en la familia.

Pero las aclaraciones no paran, y días después de Navidad, Yolanda reapareció en un video junto a la pareja de Marilé comiéndose un taco de machaca, y ahí volvió a negar que la tengan aislada.

“Sergio no me secuestró, Sergio no maneja mi dinero… Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, enfatizó.

“Respecto a mi hermana, que está muy contenta y está muy feliz, y yo la amo, y nunca lo había pensado bien, a lo que se llama ‘déjalo libre’, como los hijos que son prestados, todos somos prestados. Vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto”, añadió la conductora.

Sin embargo, Sergio Araiza tomó la palabra y expresó: “Por favor ya. Estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y lo más denso, de eso viven, dejen de decir lo que están diciendo, que están mintiendo de todo esto”.

Y añadió que está feliz al integrarse a la dinámica de las Andrade. “Esta familia es increíble. Desde que nos conocimos, mi cuñada, hicimos una empatía increíble, enorme, me abrió las puertas de su casa, me abrió las puertas de la familia, es una familia super unida”.

Finalmente, Yolanda envió mensajes de felicitación a sus seguidores y destacó: “El próximo año vamos a disfrutarlo como se pueda”.

